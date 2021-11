Crisis en Defensor Sporting: continúan los cruces y acusaciones entre dirigentes, cuerpo técnico saliente y jugadores

El presidente de Defensor Sporting Alberto Ward, el integrante de la MUFP Juan Guillermo Castillo, el extécnico violeta Leonel Rocco y los futbolistas Álvaro "Tata" González, Robert Ergas y Matías Dufour, hablaron con Polideportivo donde cada uno dio su versión de los hechos entre el plantel, el cuerpo técnico y la directiva.

Alberto Ward: "Hubo un menosprecio hacia el club” por parte de jugadores. Sobre el comunicado de la MUFP comentó que lo "sorprendió tristemente".

Juan Castillo: "La Mutual no entra a ningún lugar si no le dan permiso, nos permitieron el acceso al vestuario, aclaro porque lo que dijo Ward es mentira". "Lo de Rocco es indefendible, un técnico que incita a la violencia no puede dirigir", agregó Castillo integrante de la MUFP.

Leonel Rocco: "Cuando se meten personas que no tienen nada que ver y no saben cual fue la situación sino que escuchan cosas que les cuentan, ahí la credibilidad es poca", expresó sobre las declaraciones de Juan Castillo. Sobre el comunicado de la Mutual dijo que es "indignante" y que "carece de verdades". "Se han dicho un montón de cosas que no son realidad y seguramente lo ha dicho gente que no estuvo ahí", agregó el extécnico violeta.

Álvaro "Tata" González: "No es normal en el fútbol que un entrenador te invite a pelear". Sobre la situación entre Andrés "Zurdo" Lamas y Leonel Rocco, Robert Ergas, uno de los 9 futbolistas separados del plantel, dijo que "estaba ahí y noté la falta de respeto del entrenador hacia el capitán. Jamás hubo una falta de respeto desde los jugadores. Nosotros en todo momento intentamos solucionar internamente el problema". Por otro lado, Matías Dufour aseguró que "queremos lo mejor para Defensor" y "el Zurdo para nosotros es nuestro capitán, es Defensor en una persona".