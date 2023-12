"Es una reflexión sobre los vínculos y sobre aquello que dejamos a los demás", adelanto el director de "La sociedad de la nieve" a días de su estreno

El uruguayo Enzo Vogrincic interpreta a Numa Turcatti, un joven que no era parte del equipo de rugby del Old Christians, viajó a acompañar a un amigo, y se convirtió en una pieza fundamental en la sociedad que se generó en la montaña.

El director de la película La sociedad de la nieve, Juan Antonio Bayona, contó a Telemundo qué lo atrapó de la historia y los desafíos para filmarla. El desencadenante de esta película fue la llegada a las manos de Bayona del libro que lleva el mismo nombre y contiene 16 entrevistas con los sobrevivientes 35 años después de lo ocurrido en Los Andes.

Hace 13 años Bayona, con una ardua y prestigiosa carrera en Hollywood y España, tuvo el primer contacto con el escritor Pablo Vierci expresándole lo atravesado que había quedado con el libro y luego comenzó todo para hacer la película.

Entre los grandes desafíos estuvo conseguir la financiación porque quería hacerla en español con un largo tiempo de dedicación con los actores y filmando en lugares peligrosos como el Valle de las Lágrimas, en Los Andes.

"El propio libro de Pablo Vierci parte del hecho de que los supervivientes no se reconocen en el cuento. Entonces, se subrayan una serie de ideas que además se han perpetuado con los años sobre el heroísmo, la antropofagia. Y realmente lo que pasó ahí arriba fue algo mucho más grande que todo eso", aseguró en entrevista con Telemundo Bayona.

"La forma de poder contar eso fue contarlo a través de los ojos de Numa Turcatti, que es un personaje que nunca había contado la historia hasta este momento y desde el momento que se cuenta a través de sus ojos la película tiene un componente espiritual que era el que a mí me interesaba trasladar del libro de Vierci a la pantalla", explicó.

Fueron siete meses de casting, dos de ensayo y 140 días de rodaje en el que buscaron generar un trabajo actoral colectivo entrelazado y contundente. "La propia película es una reflexión sobre los vínculos, se llama La sociedad de la nieve y sobre aquello que dejamos a los demás", expresó el director de la película.

"En esta historia es evidente, ¿no? Cómo los personajes de alguna forma antes de morir daban lo poco que les quedaba, sus ánimos y su cuerpo para que el otro pudiera llegar. Yo creo que era muy importante que esos vínculos fueran reales", consideró.

Todos los departamentos de la realización estaban al servicio de la interpretación. "Eso fue un viaje los actores vivieron de verdad y que las cosas pasaban de verdad delante de la cámara y como director eso es muy bonito; poder captar una interpretación tan auténtica", afirmó.

En búsqueda de ese realismo fueron varias veces al Valle de las Lágrimas, donde cayó el avión de los uruguayos. "En el último viaje fuimos con Enzo (Vogrincic), fue una aventura", recordó.

"Realmente rodar ahí es complicado, son tres días los que tienes que estar adaptándote a la montaña. Estás a 4.000-4.500 metros de altura. Y luego, la sensación de peligro", admitió.

El rodaje se hizo en contacto constante con los sobrevivientes y con Vierci para poder plasmar las experiencias vividas en la montaña. Tanto el maquillaje como algunos efectos de sonido provocan en algunas escenas la sensación del terror.

"Recuerdo muy claramente a Nando Parrado que me contaba que el miedo era la gasolina que lo mantenía en funcionamiento; el miedo a quedarse ahí, a no volver a ver al resto de su familia, a lo que tenían que hacer para sobrevivir. Y realmente la apuesta es que el público viva las mismas emociones que vivieron ellos- Es un viaje sensorial e inmersivo", adelantó,

Antes de su estreno en el festival de Venecia, Bayona viajó a Montevideo para proyectar la película por primera vez con los sobrevivientes y las familias de quienes murieron. "Estábamos muy nerviosos todos, ellos -los supervivientes- también porque habían visto la película y es muy intensa", confesó.

"Y, sin embargo, cuando acabó la película hubo un silencio que lo rompió un aplauso de pie, un estruendo. Fue muy bonito ver que de alguna forma se rompió ese tabú, esa barrera de silencio que muchos todavía arrastraban de hace tanto tiempo", subrayó.

El actor uruguayo que interpreta el papel protagónico

El uruguayo Enzo Vogrincic interpreta a Numa Turcatti, un joven que no era parte del equipo de rugby del Old Christians, viajó a acompañar a un amigo, y se convirtió en una pieza fundamental en la sociedad que se generó en la montaña.

Vogrincic es egresado del liceo Jubilar y de la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático (EMAD). Creció en Gruta de Lourdes y siempre estuvo convencido de que quería ser actor.

"Yo a los 15 ya sabía a lo que me iba a dedicar, no había otra opción para mí. No me planteaba otra opción. Mis padres cuando me iba a presentar a la EMAD me decían: 'Enzo cuál es el plan b'. Yo decía: '¿qué plan b?, ¿para qué? No necesito plan B, yo quiero esto'", recordó.

Trabajó en obras de teatro en El Galpón -como Cuando pases sobre mi tumba de Sergio Blanco- y hace dos años tuvo su primer protagónico en 9, un film en el que interpretaba a un futbolista profesional. Para La Sociedad de la nieve se hizo un casting de más de 1000 actores, sobre todo de Uruguay y Argentina, y consiguió estar a la altura de las exigencias.

"Cuando escuché el proyecto, yo estaba con un amigo. Y leíamos un monólogo que no traía de información, lo mirábamos y decíamos: 'Esto es de Los Andes, en esta hay que estar'", rememoró.

"Y te imaginas lo increíble que debe ser rodarla además, cómo se rueda esto, cómo se filma esto, quiero estar en esta película; esa era la sensación. Y siete meses fue una tortura constante de darlo todo y entender que tenés que darlo todo y que no tenés otra opción", agregó.

Vogrincic finalmente fue el encargado de darle vida a Numa Turcatti. "De a poco empezás a ver lo que él dejó en los otros, te vas agarrando de ahí, qué sensación él le daba a los demás, qué recuerdos tienen de él, qué es lo que destacan de su personalidad, todo te va sirviendo. Yo conocí a la familia, recorrí su casa, después conocí a supervivientes", detalló.

"Ahí pasó una cosa muy linda, donde yo empecé a ver algo más, que fue cuando nos presentábamos los actores, cada uno con su personaje. Cuando yo les decía me llamo Enzo hago de Numa, me decían: 'uh, Numa' y me daban un abrazo", contó.

"No me estaban abrazando a mí, estaban abrazando a Numa. Entonces, empezabas a ver que había algo de Numa que la gente que lo conoció no podía terminar de completar de él", explicó.

Vogrincic debió engordar y adelgazar varios kilos para la interpretación de su personaje. "Cuando le ponés el cuerpo ya no hay dónde esconder al personaje, sos vos, es tu propio cuerpo, está todo puesto ahí", expresó.

"Lo lleva a otra dimensión, realmente lo lleva a otro lugar porque te empieza a comprometer, qué hago, qué no hago, qué como, qué no como. Nosotros terminábamos de rodar y sentíamos una responsabilidad con la bajada de peso porque entendíamos que era importante para el relato y siempre nos decíamos, el día que ellos la vean... Entonces, todo eso te juega y te pone una presión que tenés que responder", aseguró.

A partir del 13 de diciembre La sociedad de la nieve tendrá un preestreno en Uruguay el 13 de diciembre y luego se estrenará a nivel mundial. "Es muy gratificante la experiencia de ver la película acompañado de un público", sostuvo Bayona, quien agregó que es una película para ver en el cine.

"La película tiene realmente un día (de estreno) en todo el mundo, (Uruguay) es una excepción que hemos hecho porque es una historia uruguaya y teníamos que hacer algo especial en Uruguay. El día 13 se va a proyectar la película prácticamente en todos los cines del país y el día 14 es cuando se estrena comercialmente", cerró.