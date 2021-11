Ida Vitale sobre colonización de América: “Tenemos que agradecerle a España, eso de recriminar es un absurdo”

"Entiendo que países colonizadores puedan ser culpados, pero hay que ver si en ese proceso no vino el rescate de un país", consideró la poeta ganadora del premio Cervantes en 2018.

La premiada poeta uruguaya Ida Vitale se encuentra en Europa desde hace semanas y ofreció una entrevista a El País de España con motivo de la publicación de su último poemario, “Tiempo sin claves”.

La entrevista con la ganadora del premio Cervantes del año 2018 recorre varios puntos y la última pregunta de la periodista Berna González es si España debe pedir perdón por su pasado colonial.

Vitale descarta esta opción y responde: “Tenemos que agradecerle a España, no pedir perdón, aunque bueno, los presidentes tienen que contentar al pueblo. Es una cosa absurda. ¡Pedir perdón al pasado! ¿Y nosotros qué? ¿Inmunes? Eso de recriminar es un absurdo”.

La colonización de América volvió a estar en discusión este año cuando en vísperas del Día de la Raza (fecha del Descubrimiento de América, 12 de octubre), el presidente de México Andrés Manuel López Obrador exigió que España pidiera perdón por la colonización.

Vitale aseguró que “todo lo que pasó” forma parte de la historia de América.

“Entiendo que países colonizadores puedan ser culpados, pero hay que ver si en ese proceso no vino el rescate de un país. Incluso con África, que es la gran víctima, ¿qué sería de África si no hubiera habido una intervención exterior? ¿Estarían todavía comiéndonos? (ríe) ¡Yo qué sé! ¿Hay que entrar a saco en un pasado? Los uruguayos que fueron víctimas, como dirían hoy ¿entre nosotros no nos victimamos? El mundo es complicado”, completó su respuesta la poeta.