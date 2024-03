Incertidumbre en el carnaval: La Trasnochada reclamó que le devuelvan los puntos quitados por sanción y pide postergar la noche de fallos

Si no se acepta el reclamo, la murga irá al TCA y pedirá la nulidad de todo el Concurso Oficial del Carnaval.

La murga La Trasnochada presentó este lunes por la tarde ante la Intendencia de Montevideo un recurso para recuperar los puntos que le quitaron por cuestionar la idoneidad de un jurado en el marco del Concurso Oficial del Carnaval.

Tal como informó en primera instancia la radio M24 y confirmó a Telemundo el abogado del conjunto, Gumer Pérez, el "recurso de reposición y apelación en subsidio" pide que se suspenda la última etapa del concurso pautada para este martes de noche en el Teatro de Verano y la postergación de la noche de fallos, marcada para la próxima madrugada.

La Trasnochada busca revocar el acto administrativo por el cual la comuna le quitó el 30% de los puntos que cosechó en sus tres presentaciones en el Ramón Collazo.

El recurso debe tener respuesta esta tarde, dijo el abogado. En caso de que no se acepte el pedido, Pérez adelantó a Telemundo que la murga hará el mismo planteo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA). Buscarán que se declare la nulidad de todo el Concurso Oficial del Carnaval.

En los hechos, la sanción deja sin chances a La Trasnochada de ocupar los primeros puestos en la categoría. Esto implica, además, una consecuencia económica, dado que el premio depende del lugar en la tabla.

La Trasnochada es uno de las murgas más destacadas de los últimos años. En los últimos 12 concursos ha estado entre las cinco mejores, obteniendo dos títulos.

Sanción

La sanción se definió días atrás a raíz de un comunicado presentado por La Trasnochada contra la actual jurado de Carnaval Paola Larrama. La murga consideró que no puede actuar con imparcialidad por "me gustas" puestos en publicaciones de redes sociales años atrás. "Si gana La Trasnochada me voy del país", decía uno de ellos. En otro tildaba al conjunto de "cínico".

La Trasnochada aseguró que que hace "tres carnavales soporta discretamente este tipo de situaciones" y enumera a otros jurados que, a su criterio, perjudicaron a la murga en 2022 y 2023.

Las críticas de Larrama se enmarcan en que La Trasnochada fue una de las murgas con más artistas denunciados en la cuenta de Instagram Varones Carnaval, que en agosto de 2020 recogió testimonios de personas que habían sido acosadas y abusadas sexualmente por carnavaleros. Varios de los denunciados continúan siendo parte del conjunto.