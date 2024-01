"La sociedad de la nieve" fue nominada en la categoría mejor película en habla no inglesa en los premios BAFTA británicos

Los premios se entregarán en Londres el próximo 18 de febrero.

El filme "La sociedad de la nieve", del español Juan Antonio Bayona, es una de las cinco nominadas a la mejor película en habla no inglesa en los premios BAFTA de la Academia del cine británico.

Junto a la película que narra la tragedia de los Andes de un equipo de rugby uruguayo, competirán por el galardón otras como el documental ucraniano '20 days in Mariupol', la francesa 'Anatomy of a fall' o la estadounidense en lengua coreana 'Past lives'.

También se encuentra entre las aspirantes en habla no inglesa 'The Zone of Interest', que pese a ser obra del británico Jonathan Glazer, está rodada en alemán y polaco al narrar la vida del comandante nazi Rudolf Höss en Auschwitz, lo que le permite entrar en esta lista.

De esta forma, "La sociedad de la nieve" tendrá una dura competencia en una categoría en la que tanto 'Anatomy of a fall', ganadora de la Palma de Oro en Cannes, como 'The Zone of Interest' parten, en principio, con muchas aspiraciones.

De hecho, las dos mencionadas se encuentran entre las más nominadas para los BAFTA, que se entregarán en Londres el próximo 18 de febrero: la cinta de la francesa Justine Triet acumula siete candidaturas, por nueve de la de Glazer.

"La sociedad de la nieve" no pudo triunfar en los últimos Globos de Oro, concedidos hace once días, donde también partía como una de las aspirantes en habla no inglesa. En esa ocasión fue precisamente 'Anatomy of a fall' la que le arrebató el galardón. Sin embargo, sí está en carrera para los Óscar.

"Ahora toca brindar por todos nuestros amigos y colegas en España, Uruguay, Argentina y Chile"

El director de "La sociedad de la nieve" celebró la nominación a través de una publicación en su cuenta de Twitter. "Feliz de haber recibido mi primera nominación al BAFTA por La Sociedad de la Nieve, la historia de un grupo de personas que unieron fuerzas para enfrentarse al mayor desafío de sus vidas", apuntó.

"Nuestro reparto y equipo hicieron lo imposible para rendir tributo a su memoria. Muchas gracias, Bafta. Ahora toca brindar por todos nuestros amigos y colegas en España, Uruguay, Argentina y Chile", agregó.

Feliz de haber recibido mi primera nominación al BAFTA por La Sociedad de la Nieve, la historia de un grupo de personas que unieron fuerzas para enfrentarse al mayor desafío de sus vidas. Nuestro reparto y equipo hicieron lo imposible para rendir tributo a su memoria.

Muchas… https://t.co/xQKrCjIqru pic.twitter.com/nMjlPSBbSm — JA Bayona (@FilmBayona) January 18, 2024

Con información de EFE