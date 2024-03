Bielsa en conferencia: la "incondicionalidad" del futbolista uruguayo y los elogios a Nicolás Fonseca e Ignacio Laquintana

"Hay en él una esperanza en relación al fútbol uruguayo", dijo el entrenador sobre el volante surgido en Wanderers.

El entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, brindó este viernes por la mañana una conferencia de prensa desde País Vasco (España), donde la Celeste disputará este sábado el amistoso ante el combinado local.

Consultado sobre la situación física y futbolística del plantel, el entrenador enfatizó que es un "momento muy significativo de la temporada" donde se acumulan los partidos en los clubes y los encuentros "lo definen todo".

"Paralelamente, el jugador uruguayo tiene con su selección una incondicionalidad que hace que pongan esto por encima de cualquier otro tipo de interés. Las selecciones tienen una particularidad, para los jugadores no es por dinero en el sentido que el profesionalismo implica un servicio que es rentado. Aflora lo mejor de los jugadores cuando lo que hacen lo hacen por amor al país", declaró.

Bielsa se refirió a los jugadores que podrían tener sus primeros minutos con la selección mayor, como Randall Rodríguez, Luciano Rodríguez, Nicolás Marichal, Nicolás Fonseca e Ignacio Laquintana.

"El preolímpico dejó algunos resultados deportivos insuficientes, pero algunas sensaciones individuales positivas. Y en ese sentido quise expresarme con Randall, Marichal, Luciano", comenzó

Sobre Laquintana, dijo que le gusta "el juego de los wines (extremos)" y que él es un "wing natural, con cualidad inherentes al puesto".

"Es un jugador que salió joven de Peñarol (NdeR: formado en Defensor, emigró a Brasil luego de un paso por Peñarol), cerca de cuando yo comencé a trabajar. Después, en el equipo donde está, no juega con regularidad, pero siempre me llamó la atención. No quise dejar pasar la oportunidad de entrenarlo", señaló.

Finalmente, se refirió al volante central surgido de Wanderers, Fonseca: "Es un jugador que lo vi a fin del año pasado compitiendo por el equipo que jugaba en Uruguay y me llamó mucho la atención, lo mismo en los primeros partidos en River. Hay en él una esperanza en relación al fútbol uruguayo".