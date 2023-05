Bielsa habló de los referentes, de su admiración por Tabárez y sobre los jugadores que tendrá en cuenta en junio

Marcelo Bielsa fue presentado este miércoles como nuevo entrenador de la selección uruguaya. En conferencia de prensa, el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso, le dio la bienvenida al argentino que firmó contrato hasta el mundial de 2026 (Estados Unidos, México y Canadá). El DT fue consultado acerca de los jugadores que […]

El DT fue consultado acerca de los jugadores que convocará en la primera doble fecha de amistosos de junio, contó que tiene una lista de unos 40 jugadores -"tres o cuatro por puesto"- y que de ese grupo elegirá "a aquellos que menos conozca". La selección disputará dos encuentros en el Estadio Centenario ante Nicaragua y Cuba.

"Utilizaré estos nueve días de junio para familiarizarme con los que menos conozco, con los que menos he visto. Hay algunos que aunque no los haya dirigido se disimula el mano a mano porque son tantas las veces que se los puede ver que la profundización del análisis es natural", indicó y remarcó que en la convocatoria para el comienzo de las Eliminatorias en setiembre "se terminan las evaluaciones": "Es a todo o nada".

Además, señaló que "por el momento" no tiene previsto ningún viaje a Europa a reunirse con algún jugador uruguayo en particular.

Consultado si ya habló con los futbolistas históricos, como Luis Suárez y Edinson Cavani, Bielsa dijo que no ha hablado con ellos. "Creo que sí, que corresponde establecer un diálogo, escuchar, ser escuchado y luego la inevitable tarea de decidir". "No tengo una posición previa establecida y hablar sin haber hablado con ellos no sería prudente", expresó.

"Soy muy respetuoso de los ídolos porque son patrimonio de la gente. Es un metal precioso para los más pobres y jamás haría conscientemente algo que pueda dañar a un ídolo", agregó.

El DT argentino fue interrogado también por el "Maestro" Óscar Tabárez y sostuvo que "siempre he tenido respeto" por sus procedimientos. "Lo admiro, la palabra admiración en este caso corresponde. Tengo mucho respeto por la forma en que él ha elegido interpretar la profesión de entrenador", concluyó.