"Bienvenido al sueño de Miami": Inter Miami presentó a Luis Suárez como nueva incorporación

El salteño se volverá a encontrar con varios excompañeros del Barcelona: Lionel Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba.

Luis Suárez jugará el 2024 en el Inter Miami de Estados Unidos. Así lo anunció el club en sus redes sociales con una foto de uno de los hijos del salteño acompañado de los hijos de otras figuras del equipo, como Lionel Messi, Jordi Alba y Sergio Busquets.

El salteño ya se encuentra en Estados Unidos para firmar el contrato que lo unirá por un año con el equipo de la MLS.

Oficial: Bienvenido a casa, @LuisSuarez9🏠

We have signed Uruguayan striker Luis Suárez to a contract running through the 2024 Major League Soccer season!

Details: https://t.co/SlaFVn0XM0 pic.twitter.com/1mLJs0a78i

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 22, 2023