Conmebol sancionó a nacional con US$ 63.000 tras denuncias por el partido ante el Always Ready en el Parque Central

Las multas son económicas y no deportivas, la cancha no fue sancionada.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) sancionó a Nacional por el partido ante el Always Ready de Bolivia por la fase de la Copa Libertadores. Las multas son económicas y no deportivas.

La Conmebol le había abierto un expediente disciplinario al club por lo ocurrido en la noche del 14 de marzo en el Gran Parque Central, donde hinchas "Tricolores" tuvieron un comportamiento hostil contra los jugadores visitantes.

El partido finalizó 2 a 1 para Nacional con un gol en los descuentos de Mateo Antoni. Durante el festejo de gol un hincha "Tricolor" ingresó a la cancha a festejar.

En el expediente de la confederación, se detalló también que durante todo el partido hubo insultos hacia los jugadores de Always Ready, tiraron una petaca, una botella de plástico y otros proyectiles.

Además, los suplentes de Nacional salieron de su zona y fueron sobre los suplentes del equipo rival. En ese episodio, Diego Polenta, que había sido sustituido, fue expulsado.

Nacional se exponía a sanciones importantes, pero no fue así. El total de las multas por los distintos puntos denunciados asciende a US$ 63.000. No hay sanción para el Gran Parque Central.