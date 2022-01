Desconocimiento sobre exigencia de la vacuna y una mentira del club ruso dejaron a Guillermo Varela fuera de la selección

“Mi familia no lo podía creer. Mi padre me lo había dicho: 'Yo te dije, te tendrías que haber vacunado con la rusa. Mirá ahora, boludo, te perdiste la chance”, se apenó Varela, y añadió: “Era una chance divina, espectacular”.

El lateral derecho uruguayo Guillermo Varela explicó este miércoles por qué quedó fuera de la convocatoria de Diego Alonso de cara a los partidos de Eliminatorias contra Paraguay y Venezuela, pautado para el próximo jueves y martes.

El defensor -que milita en el Dinamo Moscú- había entrenado en el Complejo Celeste semanas atrás y su presencia en la lista definitiva era casi segura. Sin embargo, no apareció en la lista de 27 futbolistas.

Entrevistado por 100% Deporte (Sport 890), detalló este miércoles que la falta de una vacuna anticovid y una jugada fuera de reglamento de su club le impidieron ser parte de la convocatoria.

“En la primera charla con Diego Alonso se tocó todos los temas menos la parte de vacunas. Supongo que quizá no lo tenían al 100% quién iba a estar en la lista. Pero una semana antes (de que salgan los convocados) me piden las vacunas para presentar en Paraguay y les digo 'fua, vacunas no tengo'”, relató.

Ante esto, se le impedía ingresar a territorio paraguayo y debía hacer cuarentena siete días en Uruguay si se lo convocaba para el partido con Venezuela.

“No sabía que se exigía la vacuna”, se lamentó el lateral.

Según relató, en ese momento le dijo a Eduardo Belza, gerente deportivo de la selección, que había tenido coronavirus en noviembre y que no podía vacunarse aún. Belza se entusiasmó, considerando que al haber superado el virus hacía poco tiempo estaba inmunizado y podría ingresar a los países sin restricciones y le solicitó que le enviara el certificado oficial que indicaba que había cursado la enfermedad.

Sin embargo, Varela volvió a tirar las esperanzas por el piso. “Mi Covid no se hizo oficial en el club para que pueda volver lo antes posible a jugar. Con ese certificado oficial podía viajar, pero no podía entrar a Paraguay sin justificarlo. En Rusia estás 15 o 20 días (aislado y) sin jugar si es oficial. Yo a los 10 días estaba entrenando y a los 12 jugando”, narró.

Varela aclaró que no está en contra de las vacunas y que había planificado inocularse en Uruguay con dosis de la farmacéutica Pfizer en diciembre porque “no quería la rusa (Sputnik V)”.

“Justo en noviembre me agarra Covid y me dicen que entre tres y seis meses no me podía vacunar. Fui a Uruguay un mes, fui para la selección (entrenar en el Complejo Celeste) sin hablar del tema de la vacuna y cuando vuelvo a acá se da todo el tema”, declaró.

Consultado por el periodista Federico Buysan sobre por qué no se quería vacunar con la Sputnik en primera instancia, si le generaba miedo, aclaró: “No es que me daba miedo. Todo el mundo se daba la Pfizer. Yo no sé que onda esta vacuna. Acá viste que la información no es muy clara con el traductor”.

“Mi familia no lo podía creer. Mi padre me lo había dicho: 'Yo te dije, te tendrías que haber vacunado con la rusa. Mirá ahora, boludo, te perdiste la chance”, se apenó Varela, y añadió: “Era una chance divina, espectacular”.