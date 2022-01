Facundo Torres firmó su contrato y se irá a jugar a la MLS: "Siento dolor de irme del club que amo, pero sé que es para progresar"

El pase de Torres se confirmó el pasado miércoles; ahora el jugador deberá viajar a EEUU

Minutos después de que comenzara el partido entre Peñarol y Ñublense este miércoles, la dirigencia aurinegra recibió un correo con la confirmación de la MLS de que Orlando City aceptaba las correcciones hechas por el equipo uruguayo y el cuadro de Estados Unidos se quedaba con la ficha de Facundo Torres. Este viernes por la tarde el delantero firmó contrato en el Palacio Peñarol y en diálogo con la prensa contó que estaba contento por él y su familia.

El pase de Torres implica que Peñarol se quede con US$ 9,1 millones, de los cuales US$ 7,6 millones se recibirán en dos cuotas anuales y el US$ 1,5 restante si se cumplen algunas variables que están establecidas en el contrato.

"Siento dolor de irme del club que amo, pero sé que es para progresar y estoy contento", expresó el extremo, y agradeció el apoyo de los hinchas carboneros: "El cariño que me dieron es increíble".

Consultado sobre el mejor recuerdo que se lleva del club, Torres no dudó: "El campeonato. Lo soñé toda mi vida. Todas las noches soñaba salir campeón con la camiseta puesta. A mitad de año prometí quedarme para ser campeón".

Además, contó que le pidió al técnico Mauricio Larriera que lo deje jugar este miércoles frente a Ñublense pese a que era "arriesgado", dado que su pase estaba a punto de cerrarse y podía sufrir alguna lesión. El delantero dijo que se quería despedir de la gente y sus compañeros en la cancha y que necesitaba "moverse" pensando en los partidos de selección, a los que podría estar citado.

El deportista jugó más de 58 partidos en Peñarol, entre la Primera División, la Copa Sudamericana y Copa Libertadores. Anotó 16 goles y brindó 15 asistencias, además hasta ahora no ha sufrido lesiones de gravedad salvo un estiramiento de ligamento cruzado.

A mediados de 2021 debutó con la selección de Uruguay, cuando fue convocado para jugar la Copa América y ha sido parte del equipo en algunos partidos de la Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022.