Federico Valverde dijo que le gustaría "jugar unos cuantos años" en Peñarol y retirarse en el club

"Uno siente que no disfruto lo que tendría que haber disfrutado", dijo sobre su pasaje por el aurinegro.

El volante de la selección uruguaya y el Real Madrid, Federico Valverde, volvió a expresar su cariño por Peñarol, club donde se formó y debutó en primera división.

"Siempre digo que mis últimos años de carrera me gustaría retirarme en Peñarol, que fue el club donde inicié, donde crecí, donde jugué bastantes años y salí campeón", dijo en España a DSports.

Sobre su primer pasaje en el aurinegro, donde únicamente jugó 13 partidos, contó: "Uno siente que no disfrutó lo que tendría que haber disfrutado. No valora tanto esos momentos porque siente presión al ser tan joven, algo que no te hace valorar el momento. Entonces me gustaría jugar unos cuantos años ahí".

El "Pajarito" debutó en 2015 y fue transferido en 2016 -luego de ser campeón Uruguayo- al club español en 5 millones de euros. Primero jugó en el Castilla (equipo reserva del Merengue) y luego en la mayor, tras un paso por el Deportivo La Coruña.

El volante fue homenajeado meses atrás por Peñarol. El club nombró Federico Valverde a una de las canchas de su complejo de entrenamiento.

"Hablé con Nacho (Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol) y me lo dijo y parecía una joda, fue algo loco. Voy a venir muchas veces y me va a seguir pareciendo raro. Tengo que disfrutarlo y valorarlo. Que mi hijo sepa lo que logré, lo que dejé en Peñarol. Ojalá pueda volver y él también me vea vestido de Peñarol", dijo el 15 de junio, cuando participó de la inauguración de la cancha en la ciudad deportiva.