FIFA aclaró información "incorrecta y prematura" sobre la tarjeta azul; el tema será "debatido" a comienzos de marzo

"Cualquier prueba de este tipo, si se implementa, debería limitarse a realizar pruebas de manera responsable en niveles inferiores", aclaró la FIFA.

La FIFA aclaró este jueves por la noche que la información trascendida acerca de la creación de una tarjeta azul para sancionar a los futbolistas durante los partidos es "incorrecta y prematura".

"Los informes sobre la llamada 'tarjeta azul' en los niveles de élite del fútbol son incorrectos y prematuros. Cualquier prueba de este tipo, si se implementa, debería limitarse a realizar pruebas de manera responsable en niveles inferiores, una posición que la FIFA pretende reiterar cuando se debata este punto del orden del día en la Asamblea General Anual de la IFAB el 2 de marzo", indicó en un comunicado la organización reguladora del fútbol.

FIFA wishes to clarify that reports of the so-called 'blue card' at elite levels of football are incorrect and premature.

Any such trials, if implemented, should be limited to testing in a responsible manner at lower levels, a position that FIFA intends to reiterate when this…

— FIFA Media (@fifamedia) February 8, 2024