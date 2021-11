Fin de la espera: Nacional se quedó con los puntos disputados ante Cerro Largo, según el fallo de la AUF

La Comisión de Apelaciones de la AUF le dio los dos puntos al tricolor, luego de que empatara con Cerro Largo por la primera fecha del Torneo Clausura

El Tribunal de Apelaciones de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) resolvió darle los tres puntos a Nacional, en el marco del partido disputado contra Cerro Largo por la primera fecha del Torneo Clausura. La votación terminó 4 a 2.

El resultado del encuentro, jugado el pasado 11 de setiembre, terminó en empate con un gol para cada equipo. En ese momento el director técnico del equipo arachán -Danielo Núñez- estaba suspendido y quien dirigió fue Luigi Rodríguez, asistente técnico de Cerro Largo.

En una entrevista después del encuentro, Rodríguez dijo que el entrenador tuvo contacto con el equipo en el entretiempo. Sin embargo, el reglamento marca que un técnico que está suspendido tiene prohibido contactar con sus dirigidos o sus ayudantes por cualquier medio.

No es la primera vez que en el fútbol uruguayo se dan reclamos de este tipo, incluso el propio Cerro Largo reclamó y ganó dos puntos en 2017 contra Canadian -cuando jugaba en la Segunda Profesional-.

El pedido de puntos que hizo Nacional generó todo tipo de polémicas en las últimas semanas, sobre todo por la demora desde la AUF en emitir el fallo. Uno de los protagonistas, mediante estados de WhatsApp, fue el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio.

Este jueves, luego de que su equipo empatara ante Progreso en el Parque Capurro, Ruglio volvió a mencionar el tema. “Todos sabemos que el poder que tiene es tan grande que van a lograr llevarlo a comunicar la decisión (que ya la tienen) en el momento que tengan todo el panorama completo y claro”, apuntó.

Otro aurinegro que se metió en la polémica fue el director deportivo e ídolo del club, Pablo Javier Bengochea. A través de su cuenta de Twitter aseguró que "no se probó que hubo comunicación con el DT suspendido". Agregó que si efectivamente haya existido un llamado, no se debería computar como "participación" por parte de Núñez.

No se probó que hubo comunicación con el DT suspendido, y si hubiera habido, con esta Resolucion de 2015, valida y votada unánimemente por los clubes, no quedan dudas que el DT no participó. Es inentendible y vergonzoso que se afecte la deportividad por esto pic.twitter.com/a3oUGN7M3q

— Pablo Bengoechea (@BengoecheaPJ) November 26, 2021