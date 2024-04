Fiscal Romano investigará dichos de Lasalvia sobre pago a jueces; Nacional se manifestó "en estado de alerta" por "graves declaraciones"

El club remarca que "carece de elementos propios para presentar ante la Justicia", por lo que esperará "el conocimiento de circunstancias que surgirán de la causa".

El fiscal de Flagrancia Fernando Romano, que ha investigado por decisión propia numerosos casos de violencia vinculados al deporte, investigará de oficio las declaraciones de Edgardo Lasalvia, que este miércoles reconoció haber pagado a jueces para que beneficien a Peñarol en un clásico ante Nacional ocurrido años atrás, informó en primera instancia Radio Carve Deportiva y confirmó Telemundo.

Lasalvia es titular del grupo TMA que gerencia a Miramar Misiones, representante de futbolistas (la mayoría de las últimas figuras de Peñarol trabajan o trabajaron con él) y ex barra brava mirasol.

En entrevista con Sport 890, Lasalvia habló sobre el gol anulado a Alexander Machado en el partido entre Miramar Misiones y Nacional cuando el partido iba 1-1 el fin de semana pasado. "En la cancha fue un golazo. Estando Christian Ferreira en el VAR sabía que lo iban a anular, seguro. Ferreira siempre favoreció a Nacional. Cuando estuve en otra parte del fútbol puse hasta dinero para intentar corromper a un juez. Hasta en cana podía ir. Yo lo digo de frente. Hay corrupción en el fútbol uruguayo, siempre la hubo. No sé si me robaron la guita o se fue para otro lado, pero esa colecta era para los árbitros", dijo el empresario.

Al ser consultado por los periodistas contó que se trató de un clásico ocurrido "hace como diez años". "No sé si me arrancaron plata, no recuerdo bien porque estaba en otra situación económica y laboral", matizó segundos después.

La directiva de Nacional emitió este jueves un comunicado luego de las "impactantes y graves" declaraciones.

"En virtud de que ha tomado conocimiento de dichas manifestaciones determinarán la presentación de las denuncias que tan graves dichos ameritan ante las autoridades judiciales del caso, por los presuntos ilícitos que puedan haberse cometido, se declara en estado de alerta, y estará con todo su cuerpo legal atento a las derivaciones y dilucidaciones que de la denuncia puedan surgir", expresó la directiva.

El club remarca que "carece de elementos propios para presentar ante la Justicia", por lo que esperará "el conocimiento de circunstancias que surgirán de la causa, para adoptar las decisiones que correspondan, en defensa del Club".

Finalmente, "reivindica la honorabilidad" de los árbitros "hasta que se pruebe en debida forma, la materialidad de lo denunciado".