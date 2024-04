“Puse dinero para intentar corromper a un juez” en favor de Peñarol en un clásico, reconoció actual gerenciador de Miramar Misiones

"Hasta en cana podía ir. Yo lo digo de frente: hay corrupción en el fútbol uruguayo, siempre la hubo", dijo Edgardo Lasalvia.

El titular del grupo TMA que gerencia a Miramar Misiones, Edgardo Lasalvia, estalló este miércoles contra lo que considera "corrupción en el fútbol uruguayo" a raíz de la derrota de su equipo ante Nacional este martes y reconoció haber sido parte de un hecho de estas características años atrás, al intentar sobornar a un juez para que beneficie a Peñarol en un clásico ante Nacional.

En entrevista con 100% Deporte (Sport 890), Lasalvia habló sobre el gol anulado a Alexander Machado cuando el partido iba 1-1. "En la cancha fue un golazo. Estando Christian Ferreira en el VAR sabía que lo iban a anular, seguro. Ferreira siempre favoreció a Nacional. Cuando estuve en otra parte del fútbol puse hasta dinero para intentar corromper a un juez. Hasta en cana podía ir. Yo lo digo de frente. Hay corrupción en el fútbol uruguayo, siempre la hubo. No sé si me robaron la guita o se fue para otro lado, pero esa colecta era para los árbitros", dijo el empresario.

Al ser consultado por los periodistas contó que se trató de un clásico ocurrido "hace como diez años". "No sé si me arrancaron plata, no recuerdo bien porque estaba en otra situación económica y laboral", matizó segundos después.

Lasalvia es también representante de futbolistas, la mayoría de las últimas figuras de Peñarol trabajan o trabajaron con él, como Federico Valverde, Darwin Núñez, Facundo Pellistri, Facundo Torres o Agustín Álvarez Martínez. Años atrás también era barra brava del club. "Ayer (hinchas de Nacional) me insultaban porque no toleran la superación de otras personas, quieren que siga siendo un gordo barrabrava", declaró.

Consultado nuevamente sobre el gol anulado, aseguró que el trazado de líneas de los jueces del VAR puede haber sido hecho "por Christian Ferreira o por su hijo, que lo trazó con la mano".

"Que se vayan a cagar", respondió cuando le indicaron que el gol fue anulado por una posición adelantada de 46 centímetros.