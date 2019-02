Nacional y Seattle Sounders FC se enfrentarán bajo una temperatura de 3ºC y con la emoción compartida de tener a Lodeiro en la cancha

No hay trofeo en juego por lo que no se prevé definición alguna ante eventual empate. Los entrenadores no tendrán límites para cambios. Toda la cobertura de Alejandro Figueredo desde Estados Unidos.

El partido arrancará a las 00:30 horas del jueves (hora uruguaya) y se espera una temperatura cercana a los 3ºC. El partido es vivido por una fiesta, tanto por los tricolores como por los locales.

La algarabía mutua por Nicolás Lodeiro

🗣 Nico Lodeiro is already a Sounders legend pic.twitter.com/QWvs6MxAZp — Seattle Sounders FC (@SoundersFC) 20 de febrero de 2019

¡Te queda pintada @NicolasLodeiro! Vamos a disfrutar jugando a lo que más nos gusta esta noche 🔵⚪🔴💪🏼 pic.twitter.com/y65ScW18OA — Nacional (@Nacional) 20 de febrero de 2019

Los entrenamientos