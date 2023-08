Presidente de Conmebol cree que FIFA "tiene la responsabilidad" de que el Mundial 2030 sea en Sudamérica para "honrar la memoria" del fútbol

"Hay estadios muy lindos y muy excéntricos, pero por ahí no va el fútbol. No hay que elevar la vara con cuestiones que no hacen a la esencia del fútbol", afirmó Domínguez.

El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, afirmó este jueves en Montevideo que “la FIFA tiene la responsabilidad de honrar la memoria y reconocer que en 1930 todo se inició acá en Uruguay”, en alusión a la posibilidad de que el Mundial 2030 se juegue en la sede compartida que ofrece Sudamérica.

Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay vienen avanzando en su intención de que el mundial de fútbol de 2030 se juegue por estas latitudes. Y uno de los argumentos que pondrán sobre la mesa es que en ese año se cumplirán 100 años del primer mundial, que se disputó en territorio uruguayo. Así las cosas, el objetivo de este grupo de países es apostar a que la FIFA opte por el componente nostálgico y de homenaje, y no por el de grandes excentricidades y lujos, como sí sucedió con el Mundial de Catar.

“Este no es un mundial más, es el mundial del centenario, y creemos que FIFA lo puede hacer. Y en conjunto podemos llegar a través del acuerdo, de asumir responsabilidades, a creer que esto que iniciaron dirigentes y presidentes con anterioridad a nosotros lo podamos consagrar ahora que se tiene que tomar la decisión final”, afirmó Domínguez en diálogo con Telemundo.

“Sudamérica siempre estuvo preparada para jugar al fútbol. Y creo que si bien tenemos los estadios que debemos tener, tampoco tenemos que ponernos mucha presión en que los estadios tienen que ser artículos de lujo, como un requisito sine qua non para que un Mundial venga”, agregó.

En esa línea, Domínguez insistió en que lo más importante, a su juicio, no es tener infraestructura de lujo sino los estadios con condiciones básicas como para recibir un Mundial.

“Los estadios están listos para albergar gente, para vivir el fútbol como se vive en Sudamérica, y es parte de la cultura que hay que cuidar. Hay estadios muy lindos y muy excéntricos, pero por ahí no va el fútbol. Si tenemos los requisitos mínimos, tenemos las condiciones para que se viva un Mundial como nunca se vivió. No hay que elevar la vara con cuestiones que no hacen a la esencia del fútbol”, agregó.