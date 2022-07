“Si Nacional me hubiese insistido e insistido, uno lo analiza (...) si realmente no se interesó es porque capaz no necesita", afirmó Suárez

"Sé que se están intentando comunicar conmigo, pero el único de Uruguay que se contactó conmigo fue el 'Chapita' Blanco para decirme que vaya a Wanderers”, comentó entre risas.

El delantero Luis Suárez confirmó este jueves que no jugará en River argentino y dijo que está "sorprendido" porque ningún dirigente de Nacional -equipo en el que jugó en Uruguay y del que es hincha- lo llamó para conocer su situación luego de desvincularse del Atlético de Madrid. "Estoy sorprendido porque los dirigentes de Nacional ni siquiera me llamaron para saber mi situación", dijo a El Observador.

Tras esto, Nacional inició gestiones para incorporar a sus filas a Suárez, quien se encuentra en búsqueda de un nuevo equipo.

Sin embargo, en diálogo con la radio Sport 890, el futbolista uruguayo profundizó en sus dichos.

“Creo que la gente coherente, la gente que entiende los mensajes y sabe de fútbol, tiene que entender el mensaje que yo mandé. Hace un mes y pico dije que no jugaría en Sudamérica, por más que sea en ligas competitivas. Y declaré hace un tiempo que a Uruguay no volvería porque estuve muchos años en la selección y me gustaría seguir ahí. Años atrás había declarado que mi sueño era retirarme en Nacional. Uno va cambiando porque va viendo que a medida que pasa el tiempo, uno va sintiendo otro tipo de sanciones”, dijo Suárez.

En ese sentido, afirmó que “River escuchó ese mensaje de que no quería jugar en Sudamérica, pero se comunicaron, tuvieron muchísimo interés, y ahí se abrieron las puertas”. “Si River escuchó que yo no iba a volver e intentó, si Nacional vio que yo le abrí las puertas a River, porque la gente que sabe de fútbol, sabe y entiende, tiene que darse cuenta, ¿por qué no haber intentado? Ese es mi dolor con los dirigentes de Nacional”, dijo Suárez, y agregó: “La gente que sabe de fútbol sabe de qué se trata el mensaje. No se trata ahora del ‘ahora voy a intentar convencerlo’. No, ¿por qué? ¿Porque Luis Suárez habló? No, las cosas no son así, se tratan de otra manera”.

“Si Nacional me hubiese brindado cariño desde un principio, desde que se enteró de la posibilidad… Yo sí dije que no quería volver, pero también dije de Argentina, pero te tratan tan bien, te quieren, te insisten, y no es por un tema económico. Porque yo con River no hablé ningún tema económico. Si me daban lo que sea, yo lo iba a agarrar porque no es un tema económico, es un tema deportivo. Si fuera lo económico, ya estaría en los países donde recibí varias ofertas económicas. No es un tema económico, es un tema deportivo. Nunca hablé con River del tema económico porque no era mi interés, mi interés era deportivo y poder jugar”, agregó el futbolista.

Consultado sobre la posibilidad de que Nacional ahora lo contacte, Suárez afirmó: “El llamado ahora sería incoherente, ¿por qué? ¿Porque Luis Suárez está pidiendo que lo llame Nacional? Yo no quiero ahora que me llame Nacional. Fue solamente un comentario. Yo no lo cerré la puerta a nadie en ningún momento, de muchos clubes que me han llamado. Solamente estoy analizando y viendo deportivamente. Que Nacional esté compitiendo a nivel internacional, que esté en el fútbol uruguayo…”.

“Queda feo que uno ahora diga ‘ah, me llama Nacional y voy a ir ahora a Nacional’. ¿Por qué? ¿Porque yo pedí que me llamaran? Si realmente Nacional no se interesó es porque capaz no necesita. Pero está perfecto, yo solamente di una opinión. No es un reproche ni nada”, dijo Suárez.

En ese sentido, el jugador recordó que cuando se fue del Barcelona, “el Atlético tiró la piedra para ver si saltaba algo”. “Y saltó, me ilusionó, me llamó el presidente convenciéndome. El jugador necesita cariño y estar donde lo quieren. Y lo mismo pasó con River, y pasa con clubes que te están insistiendo e insistiendo: te sentís valorado”, apuntó el futbolista.

“Si Nacional me hubiese insistido e insistido, uno lo analiza. A mis hijos les encanta ir a Uruguay, mi mujer está encantada cada vez que estamos en Uruguay, tenemos en Uruguay un proyecto deportivo con el que estamos muy contentos. ¿Por qué no lo hubiese analizado?”, dijo Suárez, y agregó: “A mí la posibilidad de River nunca se me pasó por la cabeza, pero fue la insistencia, el sentirme querido. Si Nacional lo hubiese hecho, ¿quién dijera que no? Por más que yo haya opinado otra cosa hace tiempo”.

“Sé que se están intentando comunicar conmigo, pero el único de Uruguay que se contactó conmigo fue el 'Chapita' Blanco para decirme que vaya a Wanderers”, comentó entre risas, y agregó: “El que sabe de fútbol y es coherente, entiende el mensaje que yo mandé, y no que ahora me llame Nacional”.

Finalmente, Suárez dijo que se marcó un plazo y que “de acá a dos semanas” tomará una decisión sobre su futuro futbolístico.