Gutiérrez de cara al clásico: qué es lo que más le preocupa, cómo marcar a Laquintana y la dupla de delanteros que “no funcionó”

El entrenador de Nacional, Álvaro Gutiérrez, habló este miércoles con la prensa en la previa al clásico del torneo Apertura que se disputará este sábado a las 16:00 en el Campeón del Siglo.

El DT tricolor, que tuvo su estreno en esta tercera etapa en la victoria 3-0 ante River, dijo que el del próximo fin de semana será "un partido difícil ante el equipo que va primero y que ha hecho el desembolso económico más grande de Uruguay y en su estadio".

"Estamos preparados y concientizados", enfatizó.

Con respecto al equipo, como era de esperar no dio pistas del 11 titular y adelantó que el entrenamiento de este miércoles será el día clave para definir si se mantiene el mismo esquema del partido anterior "o se cambia un poco".

"En los primeros 20 minutos no me gustó la manera de marcar y salir al ataque. Además estuvimos muy imprecisos", cuestionó sobre la victoria ante el Darsenero.

¿Qué hará "El Guti" para intentar opacar a Ignacio Laquintana, el puntero aurinegro que ha desnivelado en los últimos clásicos superando a varios laterales izquierdos? "Laquintana es uno de los puntos fuertes de Peñarol. No nos podemos solamente centrar en eso. Nos debemos ocupar de la situación, pero también tenemos varios otros puntos fuertes de Peñarol. Así como tienen sus puntos fuertes, les podemos encontrar debilidades", dijo.

En clásicos anteriores Leandro Lozano fue uno de los defensores que mejor lo marcó, en contraposición a Camilo Cándido -hoy lateral izquierdo titular- que ha sufrido las corridas a espaldas del delantero. Consultado sobre la posibilidad de mover a Cándido a la mitad de cancha o sacarlo del equipo, Gutiérrez no lo dio por hecho: "No es solamente cambiar un jugador. Se puede hacer alguna corrección de marca o ajustes tácticos para solucionar. Con Cándido, si lo solucionamos, no lo perdemos en la subida que va hacer mucho daño también. Pero tampoco quiero decir todo".

Uno de los puntos que, sin confirmar, parece haber quedado claro, es que no repetirá la idea de jugar sin delantero centro y con Franco Fagúndez y Gastón Pereiro alternándose como número "9".

"Lo que buscaba contra River en ese punto no lo logré. Como si había pasado en otros partido qué sí había logrado que los zagueros de ellos no tuvieran la referencia de un nueve y que cualquiera pudiera caer por cualquier lado. Realmente creo que no funcionó del todo bien. Luego traté de definir que uno se quede más arriba y otro más abajo. Tenemos poco tiempo de trabajar. Confío que eso se puede llegar a dar. Estábamos muy imprecisos y no favoreció lo que pensaba que se podía dar", reconoció.

Por último, consultado sobre qué es lo que más le preocupaba y más lo tranquilizaba de cara al partido del sábado, respondió: "La preocupación que todo técnico tiene es perder. Otra vez quedarías a 5 puntos. Lo que me tiene tranquilo es la disposición de los jugadores, la entrega, fue uno de los puntos fuertes".