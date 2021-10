Jugadora del fútbol femenino de Nacional deberá abandonar el deporte por un problema cardíaco

A Sabrina Soravilla se le descubrió una canalopatía arritmogénica congénita en estudios realizados por el club previo a la disputa de la Copa Libertadores.

Nacional informó este martes que Sabrina Soravilla, mediocampista del fútbol femenino, deberá abandonar la práctica del fútbol por un problema cardíaco.

“A raíz de exámenes cardiológicos realizados por Nacional, para la Copa Libertadores, a Sabrina Soravilla se le descubrió una canalopatía arritmogénica congénita y la tendrá alejada del deporte”, explicaron desde el club.

Soravilla, que comparte plantel con su hermana Romina, fue campeona uruguaya el año pasado y en las últimas horas hizo pública su situación en un mensaje replicado por Nacional.

“Estoy atravesando uno de los momentos más difíciles de mi vida, que se suma a la pérdida de mi padre, todo en muy poco tiempo. Estoy triste y me está costando caer en la realidad de lo que estoy viviendo... Empecé el tratamiento con la medicación y tengo que dejar de lado la actividad deportiva.

Me han llegado muchos mensajes de la gente que me rodea, dándome el apoyo en esta situación y me hace sentir querida... Mis compañeras me hicieron emocionar con la pancarta que mostraron en el partido, creo que es algo que movió a todo el grupo, fue un gesto hermoso que me hace sentir que sigo estando siempre con ellas, que me quieren y soy importante para el equipo, cómo lo es cada una.

Con el tiempo iré viendo el lado positivo que tiene la situación, de que me hayan detectado la alteración gracias a los controles para la Libertadores, por suerte nunca me pasó nada y hoy puedo hacer el tratamiento y seguir estudiando el tema genético en la familia”.

Además, realizó una publicación en Instagram con otro sentido mensaje acompañando la imagen de sus compañeras con la pancarta "Siempre con nosotras. Te queremos Sabri".