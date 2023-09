La vida de Edinson Cavani y Jocelyn Burgardt en Argentina: su nueva casa, por qué eligió a Boca y los planes a futuro

Cómo es la nueva vida de la pareja en la vecina orilla, qué lo llevó a elegir el Xeneize y cuáles son sus motivaciones para el futuro.

Edinson Cavani y su pareja, Jocelyn Burgardt, recibieron a Telemundo en la casa donde se acaban de instalar en Buenos Aires. Cómo es su nueva vida en la vecina orilla, qué lo llevó a elegir Boca y cuáles son las motivaciones de la pareja para el futuro.

"Elegimos un lugar que sentamos la energía, que sea una casa acogedora, que tenga buena luz y la tranquilidad. Este fue un lugar donde sentimos un poco todo eso, después de ver unas cuantas casitas nos definimos por quedarnos acá adentro", confiesa el futbolista uruguayo.

Para Burgardt es importante que el lugar que elijan para vivir "tenga verde", pensando en sus hijos, India y Silvestre, y también sus perros. "Que puedan jugar afuera, aprovechar el clima lindo", explica.

Su vida no ha cambiado en relación a lo que hacían en otros lugares. Si bien ambos son caseros, salen a comer y pasear en familia. "Nunca tuvimos problema con la gente. Es verdad que muchas veces te da ganas de salir a disfrutar un poco más con la familia, pero hace un poco a nuestra realidad. También esa gente te hace grande", comenta el delantero.

Por eso, admite, siempre está dispuesto a sacarse fotos o firmar un autógrafo, incluso, a grabar videos con saludos, aunque eso le cuesta un poco más.

Francia, Inglaterra, España y ahora Argentina ¿Cómo se adaptan los pequeños a los cambios? "Para mí los hijos se adaptan más rápido que nosotros, lo he comprobado. Son chiquitos, ese es un factor positivo, tienen 2 y 4 años, entonces todavía no tienen tanta noción de lo que va sucediendo y se acostumbran. A ellos lo que les importa es mamá y papá", sostiene Burgardt.

"Creo que lo que más cuesta es la familia, la distancia de los abuelos, de los tíos, de los primos. Es en lo que más énfasis tenemos que hacer nosotros y poder inculcarle a ellos o, por lo menos, tenerle siempre presente la familia", opina, por su parte, Cavani.

El futbolista coincide con su pareja. "Nosotros nos detenemos mucho a pensar, a preocuparnos un montón y el niño crece y se va criando en esta situación de los cambios. Capaz les afecta mucho menos a ellos que nosotros", dice.

"Nosotros nos hacemos tanto problema, y por ahí nos estresa, nos preocupa y les causamos más daños cuando nos ven a nosotros estresados y preocupados por una situación que capaz que no existe en la cabeza de ellos", agrega.

¿Por qué Boca?

"Son etapas en la vida, yo tengo 36 años tampoco soy una anciano para hablarte de la vida pero por lo poco que uno va descubriendo de la vida se va dando cuenta de eso. Y hoy decidimos un poco en base a eso también", responde Cavani.

"Por diferentes situaciones que nos fueron sucediendo y pasando fuimos buscando más un equilibrio. Y el equilibrio creo que lo íbamos a encontrar más cerca de nuestra gente. Venir a un club como este también te da otra motivación, que capaz que yendo a otro lado no la íbamos a tener", subraya.

En esta línea, cuenta que "se unieron muchas cosas" para dar el paso y llegar a Buenos Aires. "Hace un par de años atrás no era el momento y lo sentíamos así. Hoy lo sentimos de esta forma y dimos el paso de acercarnos y estar acá viviendo esta experiencia que la verdad cada día nos deja de sorprendernos porque el mundo de este club es increíble", recalca.

"He pasado por muchos equipos y la verdad que cada país, cada hinchada y cada fan tiene lo suyo. Pero lo que me toca vivir hoy sinceramente es algo que me sobrepasó y no es porque me toque estar acá", reconoce.

"La verdad que lo que uno descubre llegando a este club es algo que no se lo imagina; que lo podés pensar, pero vivirlo te hace dar cuenta de lo que realmente es este club", agrega.

Proyecto literario

Burgardt está contenta de estar cerca de Uruguay porque ahora se puede ocupar en mayor medida de su iniciativa literaria, Le Rêve, en la que Cavani se estrenó como escritor el año pasado. Creció haciendo envíos a todo el país y, además, con una nueva línea que apuesta a los dibujos para unir, que también descubrieron que motiva a adultos mayores.

"El otro día tuvimos una experiencia que una señora nos mandó el video de su mamá que le habían regalado el libro de grafo motricidad. La señora estaba haciendo el trazo de su nombre, porque el libro puede ser personalizado. Estaba concentrada y re contenta. Nos pareció la verdad muy interesante porque era un público que no pensábamos que íbamos a alcanzar. Nos sorprendió", relata.

En la última actividad que tuvo con su proyecto visitó precisamente su ciudad natal, Bella Unión. "Estuvimos en la inauguración de un club de niños y la verdad que fue una experiencia muy linda porque yo tenía muchas ganas de ir a mi ciudad con mi proyecto. Fue una jornada muy linda, también estuvo presente toda mi familia", recuerda.

¿Visualizan su futuro luego del retiro del fútbol?

"Creo que nos imaginamos un poco lo que va a ser nuestra vida el día de mañana. Pero, a su vez, también empezamos de a poquito ir creando eso que nos pueda dar el día de mañana esa distracción de lo que nos tocó hacer durante tantos años, que es el paso en el momento de salir del fútbol y de empezar a hacer otro tipo de cosas", señala Cavani.

"Ese que muchas veces al deportista no lo confunde pero un poco lo aturde porque parece que lo único que sabemos hacer es jugar al fútbol", admite.

Enfatiza que cada uno se enfoca en sus proyectos y también se acompañan. "También con las inversiones y las cosas que uno puede hacer en diferentes zonas de nuestro país porque nos imaginamos la vida ahí cerca de la nuestros, en nuestra tierra", recalca el delantero.

"Todo lo que sea relacionado con la naturaleza me apasiona. Seguramente tengo algún otro proyecto en mi cabeza que lo voy craneando para el día de mañana; todo lo relacionado con la naturaleza, con estar al aire libre, con el campo, con todo lo que significa", comenta.

Burgardt, que es bailarina, asegura que las ganas de volver esta pasión siempre están. "Siempre dije que algún día cuando me hija sea un poco más grande me gustaría llevarla al carnaval de Bella Unión. Y si le gusta y tiene ganas un día podemos bailar juntas", cuenta.

"A él siempre lo invito para que vaya", indica, entre risas, en referencia a Cavani. "Es buen bailarín", asegura.