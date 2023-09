Cavani habló de su ausencia de la selección: "La vida son etapas, si el que toma la decisión piensa que no estoy a la altura, perfecto"

"Más allá que me siento bien, por ahí llegó una etapa que me tengo que dedicar más a donde me toca estar hoy, que es en Boca", dijo el salteño.

El histórico delantero de la selección uruguaya Edinson Cavani habló en entrevista con Telemundo sobre su ausencia de la convocatoria para la selección uruguaya y manifestó que "no da muchas vueltas al tema".

"Soy una persona que quiero vivir la vida, disfrutarla. La vida son etapas y bueno, si por ahí el que toma la decisión piensa que yo no estoy a la altura de estar en la selección, perfecto. Ellos tienen la decisión. Ellos tienen el cargo de decidir a quién quieren llevar. Son etapas. Más allá que me sienta bien y demás, por ahí llegó una etapa que me tengo que dedicar más a donde me toca estar hoy, que es acá (en Boca Juniors de Argentina)", dijo el "Matador" en entrevista en su casa de Buenos Aires.

El salteño remarcó que ya no tiene "25 años", tiempo en que jugaba "tres partidos por semana". "Capaz ya no puedo hacerlo. Seguramente. Soy realista. Quiero vivir la vida así, libre de un montón de preocupaciones", afirmó.

Consultado sobre la polémica que se generó en el país a raíz de su no convocatoria (junto a la de Luis Suárez), respondió: "No leo nada. Ni de eso ni de nada. Me enfoco en mi casa, utilizo las redes para tener un poco de contacto con la gente que me sigue, mostrarle a uno cómo está que es parte de la profesión. Pero no estoy pendiente de lo que se pueda decir y no me meto en esa opinión. He empezado a aprender un montón de cosas a las que no le quiero dar la importantica que mucha gente le da. A veces hace muy mal a las personas lo que son las redes y esos programas donde se hablan y se dicen cosas sin pensar lo que puede ser la vida del ser humano".

El delantero también valoró su presente en el Xeneize. "Estoy en una linda etapa de mi vida, en lo deportivo. Lo disfruto. Trato de demostrar cada domingo que vine a entregarme al máximo. Voy todos los días feliz a entrenar. No vine a retirarme, vine a dar lo mejor", valoró.

Con la misma serenidad, remató: "Si el futbol me demuestra que no estoy a la altura de competir, tomaré la decisión de no jugar más al fútbol. Y tampoco me afecta y me voy a largar a llorar".

Cavani y la selección en números

El salteño disputó 136 partidos con la selección uruguaya. Es el tercer máximo exponente en este sentido, solo detrás de Diego Godín (161 partidos) y Luis Suárez (137).

Desde su debut el 6 de febrero de 2008 ante Colombia, el Matador marcó 58 goles.

Convirtió cinco tantos en mundiales: el primero ante Alemania en el partido por el tercer puesto en Sudáfrica 2010, el segundo ante Costa Rica en la fase de grupos de Brasil 2014, uno ante el local en el Mundial de Rusia 2018 y dos ante Portugal en los octavos de final de ese torneo.