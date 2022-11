Leo Ramos sobre su salida de Peñarol: “Lo que más bronca me da es que al asumir querían sí o sí contrato a un año y medio”

El entrenador dijo que hacía más de un mes que se reunía con la comisión de Fútbol para diagramar el plantel para el 2023, y contó que ya le habían pedido la lista de jugadores del actual equipo con los que no iba a contar.

El entrenador Leonardo Ramos manifestó este miércoles su "bronca" por la rápida partida de Peñarol, a tres meses de haber asumido. "No me arrepiento de haber agarrado. Cuando arreglamos lo primero que hablamos (con los dirigentes y el presidente Ignacio Ruglio) fue el contrato, y ellos querían que sí o sí fuera a un año y medio. Ahí es donde me da más bronca", dijo en entrevista con 100% Deporte (Sport 890).

En este sentido, aseguró que hacía más de un mes que se reunía con la comisión de Fútbol para analizar y diagramar el plantel para el 2023 y contó que ya le habían pedido la lista de jugadores del actual equipo con los que no iba a contar.

"Sabíamos que el torneo que viene íbamos a armar el plantel a nuestro gusto (...) con la gente de scouting, sumado a los que me gustaban y los de Pablo (Bengoechea, director deportivo), teníamos seis o siete jugadores por posición (para buscar), priorizados del uno al seis", relató.

Ramos dijo que "no esperaba" su destitución, especialmente porque Ruglio "siempre decía que no echaba entrenadores, que él no creía que era lo más normal".

"El resultado con La Luz (eliminación de la Copa AUF Uruguay) fue catastrófico, esa es la palabra. Siempre escuché que no echaban al entrenador porque no creían que fuese el fusible principal. Entonces no te digo que estaba tranquilo, pero pensaba en lo que podía venir para el año que viene. (...) Solo sabe Ruglio si lo que hizo fue cortar por el hilo más fino", declaró.

La poca participación de Gargano

Ramos fue consultado también sobre la poca participación que tuvo el capitán Walter Gargano en el Clausura luego del Clásico que Peñarol perdió 3-1 con Nacional.

"Son decisiones que son parte de un entrenador. Para mí sigue siendo un gran jugador y hemos tenido una muy buena relación siempre. Yo no lo veía bien, y capaz que estaba equivocado y lo tendría que haber puesto, pero son decisiones que tomo y me parece que fueron las correctas. La decisión fue muy pensada, corriendo riesgo de quedarnos con poca experiencia, pero necesitaba otro tipo de ritmo en el medio campo", justificó.

Interrogado sobre el vínculo de su decisión con el cambio de camisetas con Luis Suárez, Ramos lo descartó: "Lo hablé. La misma pregunta me la hizo él. Le digo: 'Mota, me extraña que vos me preguntes esto, conociéndome'. 'Entonces me quedo tranquilo que es por una cosa solamente futbolística', me dijo. Y así fue, solo un tema futbolístico".