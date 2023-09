Los Teros partieron rumbo a Francia para disputar el Mundial; conocé los jugadores, rivales y fechas para seguir a la selección de rugby

Uruguay integra el grupo A y tiene libre en la primer fecha.

La selección uruguaya de rugby partió este domingo rumbo a Francia para participar en el Mundial que se disputará en el país europeo a partir del próximo 8 de septiembre.

Uruguay integra el grupo A y tiene libre en la primer fecha. Debutará el jueves 14 de septiembre ante la selección local y luego se medirá el 20 ante Italia, el 27 ante Namibia y el 5 de octubre ante Nueva Zelanda.

Los dos primeros del grupo avanzan de fase hacia cuartos de final, algo que parece imposible al competir con dos de los favoritos: los locales y los All Blacks.

Un objetivo más factible, aunque también difícil, sería ganar dos partidos y quedar en tercer lugar en el grupo. No se lograría avanzar de ronda, pero se obtendría la clasificación directa al mundial 2027.

El campeonato arranca el 8 de setiembre a las 16:15 con un partidazo: Francia vs. Nueva Zelanda. Los otros equipos sudamericanos que participan son Argentina y Chile.

El equipo es dirigido por Esteban Meneses y cuenta con 33 jugadores. Estos son:

-Forwards

Aliaga, Felipe (Peñarol Rugby)

Arbelo, Diego (Peñarol Rugby)

Ardao, Manuel (Peñarol Rugby)

Benítez, Matías (Peñarol Rugby)

Bianchi, Lucas (Peñarol Rugby)

Civetta, Santiago (Peñarol Rugby)

Deus, Carlos (Peñarol Rugby)

Diana, Manuel (Peñarol Rugby)

Dosantos, Eric (Peñarol Rugby)

Dotti, Ignacio (Peñarol Rugby)

Gattas, Facundo (Old Glory – USA)

Kessler, Germán (Provence Rugby – FRA)

Leindekar, Manuel (Bayonne – FRA)

Péculo, Ignacio (Peñarol Rugby)

Piussi, Reinaldo (Peñarol Rugby)

Pujadas, Guillermo (Peñarol Rugby)

Rodríguez, Manuel (Peñarol Rugby)

Sanguinetti, Mateo (Peñarol Rugby)

-Backs

Alonso, Juan Manuel (Peñarol Rugby)

Álvarez, Santiago (Peñarol Rugby)

Amaya, Baltazar (Old Boys)

Arata, Santiago (Castres Olympique – FRA)

Arcos Pérez, Felipe (Old Boys)

Basso, Bautista (Old Boys)

Berchesti, Felipe (Dax – FRA)

Etcheverry, Felipe (Peñarol Rugby)

Facciolo, Ignacio (CTM Rugby)

Freitas, Nicolás (Vannes – FRA)

Inciarte, Tomás (Peñarol Rugby)

Mieres, Gastón (Peñarol Rugby)

Ormachea, Agustín (Niza – FRA)

Silva, Rodrigo (Peñarol Rugby)

Vilaseca, Andrés (Vannes – FRA)

Vilaseca, el capitán del equipo, habló antes de partir. "Estamos re felices, esperamos mucho este momento. Ahora solo queda empezar a disfrutar y vivir más intenso la competición".

Sobre la preparación, dijo que fue "excelente y acorde a los objetivos que vamos a ir a buscar". "La pretemporada fue muy exigente", dijo.