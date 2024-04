"Me gusta sentirme ganador y eso quiero transmitirle a los jugadores": Caruso Lombardi asumió como técnico de Miramar Misiones

El técnico argentino dirigió a 20 equipos de su país; en varios de estos clubes se destacó por salvarlos del descenso, mientras que con otros logró ascensos de categoría.

El argentino Ricardo Caruso Lombardi fue anunciado este lunes como nuevo director técnico del club Miramar Misiones, equipo recientemente ascendido a la Primera División y que en las primeas siete jornadas del Torneo Apertura no pudo conseguir una victoria. "Bienvenido Ricardo Caruso Lombardi", escribió la institución en sus redes sociales.

"Estoy más tranquilo, por lo menos ahora. Capaz que en el partido me puede agarrar la locura. Lo que pasa es que yo lo vivo el partido, a mí me gusta vivir el partido. Me parece insólito que no grites un gol de tu equipo", dijo Caruso en entrevista con Telemundo.

"Yo soy un tipo que me gusta sentirme ganador y eso es lo que yo le quiero transmitir a los jugadores. Después si no sale mala suerte", agregó.

Nacido en Buenos Aires en febrero de 1962, Caruso Lombardi dirigió a 20 equipos de su país: Defensores de Belgrano, Sportivo Italiano, Estudiantes de Buenos Aires, Temperley, Platense, El Porvenir, All Boys, Tigre, Argentinos Juniors, Newell's Old Boys, Ferrocarril Urquiza, Racing, Quilmes, San Lorenzo, Tristán Suárez, Arsenal, Sarmiento, Huracán, San Martín de Tucumán y Belgrano.

En varios de estos clubes se destacó por salvarlos del descenso, mientras que con otros logró ascensos de categoría. "Si las cosas salen bien van a decir: 'oh, mirá este, cambió todo, es un genio'. Si salen mal te dicen: 'viste está grande, no está para dirigir, yo te dije, para que traemos un extranjero'". Y reconoció: "Son los riesgos que vos tenés que tener, el que no arriesga no puede dedicarse al fútbol".

"Como siempre me arriesgue no me molesta que piensen lo que quieran, siempre cuando haya un respeto de por medio, ¿no? Porque yo ahora como periodista sé lo que es respetar a un técnico, a un equipo cuando las cosas salen mal", expresó.

"Cuando uno se dedica a tantas cosas como me tocó a mí la tengo re clara, y se me toca no andar como yo quiero hay que bancarse las críticas y los halagos, es la realidad", afirmó.

Jugadas siete fechas del Torneo Apertura, Miramar Misiones se encuentra en la decimocuarta posición, tras haber empatado cuatro partidos y haber caído en los tres restantes. En los primeros cinco partidos fue dirigido por Leonardo Medina, mientras que en los dos últimos fue Horacio Peralta quien condujo de manera interina. El próximo lunes, en el encuentro que marcará el debut de Caruso Lombardi, Miramar Misiones se enfrentará a Nacional por la fecha ocho.

