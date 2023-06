Messi anunció que no vuelve a Barcelona y que su destino está en Estados Unidos

Al ser consultado sobre la posible vuelta al Barcelona, contó que "obviamente tenía muchas ganas de volver", pero que recordó su salida fue problemática y que no quería vivir "otra vez la misma situación".

El astro argentino Lionel Messi anunció este miércoles en entrevista con los medios españoles Mundo Deportivo y Sport que jugará la próxima temporada en el Inter Miami de Estados Unidos.

"Tomé la decisión de ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al 100 por 100. Me faltan algunas cosas pero decidimos continuar el camino", señaló. Minutos después, el equipo de la MLS lo oficializó en sus redes sociales con un video.

Al ser consultado sobre el posible retorno al Barcelona, contó que "obviamente tenía muchas ganas de volver", pero recordó que su salida fue problemática y que no quería vivir "otra vez la misma situación".

"Quería tomar mi propia decisión, pensando en mí, en mi familia. Escuché que tenían que vender jugadores o bajar sueldo a jugadores y la verdad es que yo no quería pasar por eso, ni hacerme cargo de obtener algo que tuviera que ver con todo eso. Ya se me acusó de muchísimas cosas que no fueron ciertas en mi carrera en el Barcelona y ya estaba un poco cansado, no quería pasar por todo eso. También estoy en un momento donde quiero salir un poco del foco, pensar más en mi familia", declaró el delantero campeón del mundo con la selección.

El Inter Miami marcha último en la conferencia este con cinco victorias y 11 derrotas en lo que va de la temporada.

Por otra parte, el Barcelona en un comunicado indicó que luego de la reunión con el presidente del club, Joan Laporta, el padre y representante del jugador, Jorge Messi, informó que el futbolista iba a jugar en Inter de Miami.

"El presidente Laporta entendió y respetó la decisión tomada por Messi de querer competir en un campeonato con menos exigencias y más alejado del foco y la presión a la que ha estado sometido en los últimos años", señalaron en el comunicado.