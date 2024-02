Murió "El Tula", famoso hincha que acompañó a la selección argentina a todos los mundiales desde 1974 y ganó un premio de FIFA

Carlos Pascual tenía 83 años.

El famoso hincha de la selección argentina Carlos Pascual 'El Tula', que alienta con su bombo a la Albiceleste desde hace cinco décadas, falleció este miércoles luego de una semana internado en coma inducido en el Sanatorio de la Trinidad Mitre de Buenos Aires.

'El Tula', de 83 años, fue internado de urgencia tras una intervención quirúrgica que complicó su ya delicado estado de salud el 1º de febrero.

El rosarino acompañó con su característico bombo a la Albiceleste en todas sus participaciones mundiales y continentales desde 1974.

El aficionado fue testigo de los tres mundiales ganados por su selección: el de Argentina 1978, el de México 1986 y el de Qatar 2022.

Precisamente, el desempeño de 'El Tula' y de sus compañeros en la grada durante la última cita mundialista les hicieron merecedores del premio The Best de la FIFA a la Mejor Afición del Mundo en el año 2022.

En la gala de los premios, celebrada en febrero de 2023 en París, 'El Tula' subió al escenario entre las risas y los aplausos del auditorio.

El hincha, vistiendo los colores de la selección argentina, se hizo mundialmente conocido desde el escenario en el que, minutos antes, habían sido premiados como mejores del año por sus logros deportivos los jugadores Lionel Messi, Emiliano Martínez y Alexia Putellas, y el entrenador de la vigente campeona del mundo, Lionel Scaloni.

"La satisfacción que me dio la Argentina como hincha de fútbol no tiene precio (...) Soy pobre, pero he viajado por todo el mundo", reconoció 'El Tula' antes de saludar a todos aficionados del planeta que celebran con "pasión" los triunfos de sus equipos y de arrancarse finalmente con el bombo.

Con información de EFE