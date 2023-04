"No canto canciones de muerte por si hay un celular apuntando", dijo Ruglio, y reconoció participación en la primera gallina inflable

El presidente aurinegro dijo que no se arrepiente de haber participado de la creación del inflable que se burla de Nacional.

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, dijo en una entrevista publicada este jueves que no canta canciones que evocan muertes vinculadas al fútbol por si hay hinchas que lo están filmando en el estadio.

"Tengo que predicar, desde donde estoy, a diario. No canto canciones de muerte en la cancha, así sepa que no hay ninguna cámara filmándome, por si hay un celular apuntando a donde estoy. Yo tengo que predicar con el ejemplo, inevitablemente. Me cuido de todo lo que hago. Hasta en el tránsito: si alguien me encierra y me dan ganas de cagarme a trompadas, me freno, porque no dejo de ser el presidente de un millón y medio de personas que aman a Peñarol", dijo en diálogo con Montevideo Portal.

El presidente aurinegro se encuentra en el centro de la polémica en los últimos meses por sus declaraciones contra -entre otros actores del fútbol- los árbitros. Justamente este miércoles se conoció que fue sancionado una vez más por el Tribunal de Ética de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

En otro tramo de la entrevista, Ruglio también reconoció su participación en la creación del inflable con forma de gallina y el escudo de Nacional, que ingresó por primera vez al Estadio Centenario en un clásico del año 2008.

"La idea salió de Pablo, El Gallego (un hincha). Cuando dijo que tenía esa idea, nosotros le dijimos que era una locura, que no íbamos a poder entrar al estadio una cosa así, y después terminó cuajando", expresó.

Tiempo atrás el exfutbolista Maximiliano Arias reconoció en una entrevista con Esdrújula TV que él había ingresado al estadio el inflable en un bolso luego de que la barra lo dejara en Los Aromos. Arias jugaba en ese momento en Peñarol.

¿Se arrepiente de su participación en ese hecho? "No me arrepiento. No me arrepiento nada de lo que hice en el pasado. No lo haría hoy como presidente, pero en su momento yo era un hincha y nunca supuse que sería presidente. Y bueno, es una cosa del folclore del fútbol, que inclusive hoy en día está peor visto de lo que se vio en su momento", dijo Ruglio.

Para justificar su argumento de los diferentes contextos históricos, apeló a una canción de Alfredo Zitarrosa y un diálogo con su hija.

"Nosotros veníamos de Minas, cuatro hermanos con papá en el auto, en la carretera 8 vieja, y nos llevaba tres horas venir a Montevideo. Papá daba vuelta los cassettes de Zitarrosa, cuando se terminaba cada lado, ponía eject, y lo ponía de vuelta del otro lado. Y cantábamos una canción de Zitarrosa que decía: 'A la mujer, cuando es buena, no hay plata con qué pagarle, pero cuando sale mala, no hay palo con qué pegarle'. Un día venía con mi hija —21 años, empoderada, feminista—, yo iba manejando y cantando esa canción, y ella me dice: '¿Qué estás cantando, papá?'. Yo nunca me había puesto a pensar lo que estaba cantando… Bueno, la gallina inflable la hice en un contexto de una vida… que era otra vida, si yo hoy, por ser políticamente correcto, tengo que decirte que me arrepiento, no te lo digo. Esa era otra vida. Rara vez andaban a los tiros por algo o matando gente. Y hoy en día, pasa", expresó.

En el mismo camino, aseguró que hoy "no lo haría como presidente". "Creo haber demostrado en estos dos años y cuatro meses que llevo como presidente, que el club está ordenado, hasta en materia de las barras también", sentenció.