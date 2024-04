"No era el ámbito adecuado para jugar el partido": Balbi apuntó contra el Campeón del Siglo tras dichos de Ruglio por el operativo del clásico

"El estadio natural para los clásicos es el Centenario", dijo el presidente de Nacional.

El presidente de Nacional, Alejandro Balbi, salió a responderle a Ignacio Ruglio luego que este último asegurara que el club Tricolor incumplió en el operativo del clásico. "Pero, ¿no estaba preparado el estadio de Peñarol para la fiesta del barrio, el folclore? ¿No pudieron controlar un partido con solo hinchada local y la culpa es de Nacional?, apuntó este lunes Balbi.

"El presidente de Peñarol me está dando la razón de que no era el ámbito adecuado para jugar el partido", aseguró haciendo referencia al estadio Campeón del Siglo. Si no pudieron controlar a sus propios hinchas, ¿cómo me decían a mí hace 15 días que estaban capacitados para recibir 2.000 hinchas de nacional? Es ilógico", arremetió.

En este sentido, Balbi se refirió a los incidentes que se registraron el pasado viernes y dijo que "la absoluta responsabilidad es de la hinchada de Peñarol". "Nacional se ajustó al protocolo de la AUF, salió en tiempo y forma y llegó escoltado por la Policía", agregó.

"Se nos acusa que llegamos tarde al estadio, si salimos tarde del hotel es porque estaba lleno de gente y no hubo la precaución necesaria para disuadir a los hinchas que dejaran pasar el ómnibus, pero había funcionarios policiales que nos estaban escoltando", sostuvo. "Habremos salido dos o tres minutos tarde porque los chicos del doping demoraron un poco más", detalló sobre lo sucedido una vez finalizado el partido.

"Lo que pasó en la tribuna de Peñarol, ¿es responsabilidad de Nacional?", volvió a preguntarse Balbi. Y lanzó: "El estadio natural para los clásicos es el Centenario".

Enfatizó que Peñarol no pudo "organizar un partido debidamente con solo hinchada local". "El Ministerio tiene responsabilidad en las afueras del estadio. También hay un tema general en los hinchas uruguayos que parece que quedarse diez minutos en una cancha les diera alergia. Había una orden clara de que la hinchada de Peñarol no podía salir", expresó.