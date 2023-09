"No tuvimos fantasía para desnivelar y crear opciones de gol": Bielsa aseguró que a Uruguay le faltó "creatividad" en la derrota ante Ecuador

"No ignoro las dificultades que presupone jugar en esta ciudad. Si es que influyó (para la derrota), eso no se lo puedo decir", indicó el técnico argentino.

Uruguay careció de "fantasía" para emparejar con Ecuador en el partido del martes en Quito, por la segunda fecha de las Eliminatorias de cara al Mundial de Norteamérica-2026, con derrota celeste por 2-1, expresó el entrenador Marcelo Bielsa. "No tuvimos fantasía para desnivelar y crear opciones de gol" en el encuentro en que la selección uruguaya no pudo sostener la victoria parcial por 1-0, lograda tras el gol de Agustín Canobbio al minuto 38, dijo el técnico en rueda de prensa.

"Cuando dispusimos de espacios nos faltó dinámica, y cuando se redujeron los espacios nos faltó fantasía, creatividad y desnivel", remarcó. Tras vencer 3-1 a Chile el viernes en Montevideo, en el debut del clasificatorio, Uruguay sumó el martes su cuarta derrota dentro de eliminatorias mundialistas jugando en la altura de Quito, a 2.850 metros de altitud.

"No ignoro las dificultades que presupone jugar en esta ciudad. Si es que influyó (para la derrota), eso no se lo puedo decir", indicó el estratega argentino. "Queda la sensación de que el empate lo podríamos haber conseguido, pero esa no fue mi impresión. Mi impresión fue que el momento que podríamos haber desequilibrado el partido fue en el primer tiempo (...) lo dejamos pasar sin haber establecido diferencias que se podían haber conseguido", agregó.

Bielsa sostuvo que en la primera etapa del partido, jugado en el estadio Casa Blanca, la Tricolor intentó "protagonizar" pero al equipo uruguayo no le costaba defender y tenía "espacio para generar peligro". Apuntó que en el segundo tiempo, el compromiso "se emparejó, pero se emparejó a partir de que ellos (los locales) jugaron a conservar el resultado" que les favorecía, con un doblete del defensa Félix Torres (45+5 y 61 minutos).

"Tuvimos la pelota, pero poca claridad para generar acciones de peligro", enfatizó. El DT estimó que Uruguay es un "equipo que necesita para destacarse un despliegue de energía muy alto" y que "cuando logra colectivamente jugar a un ritmo fuerte y con una dinámica constante, establece diferencia".

