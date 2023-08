Noguera rompió el silencio: "Hice lo máximo por jugar con Boca", pero con el contrato de Arabia "gano 12 veces más que en Nacional"

El zaguero argentino aseguró que nunca faltó ni se negó a entrenar.

El zaguero argentino Fabián Noguera rompió el silencio este miércoles luego de una semana de polémica por su pase a Arabia a horas de que Nacional juegue un partido clave de octavos de final de Copa Libertadores ante Boca.

“Tengo 30 años y me llegó una oferta de Arabia. Es una oferta irrechazable que a mi edad no voy a volver a tener y el tren pasa una sola vez, me tengo que subir. La oferta llegó el domingo (23 de julio), tuve la reunión con el jeque y mi primera pregunta era cuándo arrancaba el torneo y la segunda si me permiten jugar con Boca. Después de estos seis meses era muy importante para mi estar en los dos partidos. Lo primero que me dijeron es que jugamos el 14 de agosto contra el equipo de Cristiano Ronaldo, que no podía jugar el 9 en La Bombonera", comenzó el relató con Sport 890.

El defensor contó que con el contrato a tres años en el equipo árabe pasará a ganar "12 veces más que en Nacional" en el total del contrato. "Me aseguran en tres años un dinero que nunca cobré. Aseguro la vida de mi familia y de mi hijo. Puedo hacer la gran diferencia. (...) Entiendo los insultos de 'mercenario', pero todos trabajamos por plata", dijo. Además, señaló que había rechazado ofertas de Chile, Colombia y México.

Noguera aseguró que hizo "lo máximo por jugar con Boca" y el fin de semana, al ver que se atrasaba su viaje, volvió a llamar a las autoridades del club árabe para insistir. "El sábado como estaba acá pido otra videollamada con los jeques. Me atendió el ministro de Arabia que es el que resuelve todo. Pedí por favor jugar el primer partido. Me dijo que no. Que me pasa cualquier cosa y se cae el pase porque ya estaban hechos los estudios médicos para los contratos", narró.

Por último, aclaró que nunca se negó ni faltó a entrenar. "Lo único que no hice el jueves fue fútbol formal. Álvaro (Gutiérrez) me dijo que no sabía si iba a estar y estropearía su mirada sobre quién va a jugar", declaró, y agradeció al cuerpo técnico y sus compañeros por apoyarlo en la decisión.