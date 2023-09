Peñarol comenzará a descontar el salario de los jugadores por paro; "No están cumpliendo su función principal, que es jugar", dijo Ruglio

Ruglio dijo que "todos los clubes" que integran la Unión de Clubes le comunicaron "lo mismo a sus planteles".

Peñarol definió comenzar a aplicar descuentos en los salarios de los futbolistas del primer equipo en el marco del paro de jugadores dispuesto por la Mutual, informó el periodista partidario Wilson Méndez y confirmó a Telemundo el presidente del club, Ignacio Ruglio.

"Ya va a entrar en vigencia (el recorte) y si se arregla fácil, rápido, no se hará corriente. Pero si no se arregla hay que empezar a descontar. No están cumpliendo su función principal, que es jugar", dijo a Telemundo Ruglio.

Según el citado periodista, la rebaja sería, como mínimo, de 50%. Ruglio se reunirá este sábado con el plantel principal para analizar la situación.

Ruglio añadió que "todos los clubes" que integran la Unión de Clubes le comunicaron "lo mismo a sus planteles". "Si se hace por tiempo indefinido el paro vamos a tener que tomar la medida", señaló.

La Unión de Clubes la integran también Defensor Sporting, Cerro, Cerro Largo, Danubio, Fénix, Liverpool, River Plate y Wanderers.

La huelga de la Mutual se decretó hace ocho días y ya generó dos fines de semana sin fútbol. Además, el clima de las negociaciones hace imposible adelantar cuándo podría solucionarse el conflicto.

Públicamente, el punto central de la discusión está en el salario mínimo de los futbolistas de segunda división -que actualmente ronda los $22.000- pero en el trasfondo hay un enredado panorama político que tiene como punto central la disconformidad de varios clubes con el gobierno de la Asociación Uruguaya de Fútbol.