"Si comprás zapatos, no comés": Polenta defendió el paro de futbolistas y criticó las condiciones de jugadores de la segunda división

El capitán de Nacional, Diego Polenta, realizó una encendida defensa del paro de la Mutual de Futbolistas decretado hace ocho días y que aún no tiene fecha prevista de finalización. El punto que se conoce públicamente, dentro de una enredada interna política en la Asociación Uruguaya de Fútbol, es el salario mínimo de los jugadores de segunda división, que actualmente ronda los $22.000 líquidos.

"Nuestro reclamo es un salario digno para un profesional, si así lo quieran llamar, porque para mí de profesional tiene poco. El salario lo conocen todo. Y saben lo que cuesta un par de zapatos. Si comprás zapatos, no comés. Creo que llegó el momento de pensar en esos colegas. Si queremos ser profesionales tenemos que cambiar de una vez por todas y llegó el momento. Tiene que seguir parado hasta que no haya un arreglo y se pongan de acuerdo", dijo el zaguero en conferencia de prensa este viernes.

El defensor reconoció, de todas formas, que más allá del salario mínimo para los jugadores de la segunda división, existe un trasfondo político. "No me interesa el tema político y están haciendo política con esto. No merecemos esto. Es un momento complicado, de no entender lo que está pasando. El reclamo del gremio es justo y el tiempo que se tomó la Mutual, 22 meses, es mucho. Estoy sorprendido porque no entiendo como hay unos pocos clubes que están tirando para que no se continúe el campeonato. Es un tema político de unos pocos clubes con la AUF", manifestó.

Finalmente, cargó contra los dirigentes de los clubes, por "siempre querer que la culpa la tengan los jugadores". "Algunos se animan a decirlo, otros no. Yo me animo: la culpa no es de los jugadores, es de los dirigentes".

Respaldo de "Guti"

El entrenador tricolor, Álvaro Gutiérrez, también habló con la prensa este viernes y manifestó su molestia porque haya "jugadores que no les alcanza para llegar a fin de mes, cuando son los que generan este espectáculo".

"Todos viajan, todos tienen viáticos, pero realmente los que nos dan de comer, y me incluyo, son los jugadores. Si no estuvieran los jugadores no tendría a quién dirigir, los periodistas no tendrían a quién comentar, los dirigentes no tendrían cómo formar los equipos. Es hora de que se les escuche realmente. Han cambiado muchísimo los ingresos en el fútbol", expresó.