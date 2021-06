"Pequeño contacto y el jugador simula": Conmebol difundió el audio del VAR del penal que reclamó Cavani

El VAR analizó la jugada con distintos ángulos y velocidades y concluyó que no hubo falta.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) difundió este sábado el audio con la revisión del VAR, del primer partido de Uruguay en la Copa América, que terminó con una victoria de Argentina 1 - 0.

La jugada que se revisó ocurrió a los 27 minutos del partido, cuando Edinson Cavani cayó en el área tras recibir un contacto del argentino Guido Rodrígurez. Los jugadores de la selección uruguaya reclamaron que fue penal, pero el árbitro brasileño Wilson Sampaio consideró que el contacto no fue suficiente para sancionar una infracción y el partido continuó.

En el audio se escucha cuando Sampaio dice "No, no, se deja caer. Para mí no, para mi él busca el contacto".

El VAR analizó la jugada con distintos ángulos y velocidades y la conclusión coincidió con la decisión del árbitro: no hubo falta.

"Pequeño contacto y el jugador simula", afirmaron los árbitros del VAR.