Recoba tras ganar el Apertura: "Lo que hicieron no iba a cambiar por un resultado; estaría yendo contra mis principios"

"No soy una persona que vive del momento y una derrota no me iba a borrar lo que hicieron en el semestre", expresó.

Nacional le ganó a Peñarol la final del Apertura en tercera división y de la mano del "Chino" Álvaro Recoba se consagró campeón.

"Por el semestre que hicimos merecíamos ser campeones del Apertura. Estoy feliz por mis jugadores y el cuerpo técnico", dijo Recoba en rueda de prensa una vez finalizado el encuentro en el Estadios Campeones Olímpico de Florida.

"El concepto que tengo de mis jugadores no iba a cambiar por el resultado de este partido. Hay mucho compromiso, trabajamos para que ellos den ese paso que les falta para estar en Primera. Es los que nos propusimos desde que estamos al frente del equipo", afirmó.

El "Chino", conocedor de estas definiciones, sostuvo que "hay que disfrutar estos momentos que son pocos". "En el fútbol son muchos más los momentos de amargura", agregó.

A su vez, indicó que son "responsables de esas ilusiones" y aseguró que tratan de alimentar en base a entrenamiento y a saber que depende de ellos si van a llegar o no. "Lo venimos haciendo de una buena manera, por eso estoy feliz", destacó.

"No soy una persona que vive del momento y una derrota no me iba a borrar lo que hicieron en el semestre. Todo lo que hicieron no iba a cambiar por un resultado porque si no estaría yendo contra mis principios, que son los de enseñarles para que cuando den ese salto a Primera División estén preparados. No es todo color de rosa, si fuera todo tan fácil sería una papa", remarcó.

Sobre el partido en si, Recoba señaló que jugaron como tenían que jugar y por eso ganaron. "Es el camino que hay que seguir y ese camino continua con entrenamiento", manifestó.

"El objetivo nuestro es que cuando arranque el Clausura se nos lleven a tres o cuatro jugadores o se vayan al primer equipo", aseguró el entrenador "tricolor" que finalizó diciendo que felicitó "al flaco" (Juan Manuel Olivera D.T. de Peñarol) y "al maca" (Damián Macaluso ayudante) por el partido que hicieron.