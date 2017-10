Cebolla Rodríguez: “hay que preparar el partido y respetar a Bolivia”

El volante celeste, que cumplió cien partidos en la selección, habló con la prensa tras el empate ante Venezuela 0-0.

Sobre los cien partidos jugando con la celeste, dijo: “La verdad que estoy muy contento. Recién los compañeros me felicitaron en el vestuario, a mí me deja orgulloso. Estoy contento por estos cien partidos, por la confianza que se me da. Siempre es una felicidad venir a la selección”-

También se refirió con autocrítica al encuentro ante Venezuela: “No era un partido fácil. Estos últimos partidos de la selección han sido partidos de mucha marca, de ida y vuelta. No nos hemos podido soltar para jugar más. Pero lo importante es sumar, se vienen haciendo las cosas bien”.

Finalmente se refirió al encuentro del próximo martes ante Bolivia:”El Mundial está cada vez más cerca. Pero hay que preparar el partido, hay que respetar a Bolivia. Jugaremos el partido y después se verá”.