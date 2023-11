"Necesito pensar qué voy a hacer, está complicado seguir": Lionel Scaloni puso en duda su continuidad en Argentina

"Esta selección necesita un entrenador que necesita todas las energías posibles", agregó el DT que salió campeón del mundo.

El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, puso este martes en duda su continuidad al frente de los campeones del mundo al señalar que "está complicado seguir" en la función aunque aclaró que "no es un adiós".

"En este tiempo estos jugadores nos han dado un montón y necesito pensar mucho que voy a hacer, no es un adiós ni otra cosa, pero necesito pensar porque la vara está muy alta y está complicado seguir y está complicado seguir ganando", dijo sorpresivamente Scaloni en rueda de prensa tras el triunfo de Argentina por 1-0 ante Brasil en el estadio Maracaná.

Agregó que "entonces toca pensar este tiempo, se lo diré al presidente y a los jugadores después, porque esta selección necesita un entrenador que tenga todas las energías posibles y que esté bien".

Scaloni hizo la inesperada declaración luego de la victoria argentina, que dejó a Brasil sin su histórico invicto como anfitrión en eliminatorias.

Sin experiencia en el cargo, el orientador logró la Copa América-2021 también en el Maracaná, el Mundial de Catar-2022 y la Finalissima 2022.

Además fue elegido como el mejor entrenador del mundo por los premios The Best de la FIFA tras la consagración en el Mundial.

Sobre los incidentes en las gradas del Maracaná, Scaloni consideró "muy feo" lo sucedido en las plateas, que obligó a que sus jugadores se retiraran al vestuario durante varios minutos.

"Alguno tenía familiares cercanos ahí, no sabían si estaban o no estaban. Jugar un partido en esas condiciones no es fácil, aún así el partido fue como lo planeamos, con ellos buscando mucho juego por adentro", agregó sobre los enfrentamientos entre hinchas argentinos, brasileños y la policía de Rio de Janeiro.

Argentina cerrará el 2023 como líder del premundial sudamericano para el Mundial de 2026, con 15 de 18 puntos posibles. La clasificatoria se reanudará en septiembre de 2024.

AFP