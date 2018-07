El balance de Tabárez tras la eliminación de Uruguay del Mundial: “Francia nos superó y ganó bien”

El entrenador celeste señaló que su contrato terminó y que las organizaciones definirán su continuidad al frente.

“El Maestro” Óscar Washington Tabárez habló en conferencia de prensa luego de que Francia venciera a Uruguay 2 a 0 y lo eliminara. Así se refirió al respecto:

El entrenador celeste reflexionó sobre la derrota:

“No aprendemos nada de este partido, porque ya hemos perdido mucho. Hablar de la supremacía del fútbol europeo en este Mundial es un error, porque no se sabe quién será el campeón. Hablar de eso es desconocer la realidad económica e infraestructural del fútbol mundial. No vamos a tomar este partido como referencia que contradiga todo lo que venimos diciendo. Si me dicen que si perdimos ese partido se perdió todo, no se entiende la cosa.

Lo positivo es lo que venimos intentando desde hace tiempo, y de vez en cuando hemos logrado algo. Lo único que se terminó un sueño, pero después vienen partidos de preparación, la Copa América, la Eliminatoria… Van a venir otros sueños. Esto es así: derrotas en un gran país futbolístico se sienten.

Duele pero no tenemos el derecho a ser dramáticos porque quizás nuestra realidad es esta y en esta oportunidad no lo pudimos tener. Estos partidos de ‘matar o morir’ se resuelven por detalles. Goles como el que nos hicieron al principio hace mucho no nos hacían.

Es imposible no recibir un gol y no cometer un error. Solo no se equivoca el que no hace nada. Recibí a todos los futbolistas y les dije: ‘la mirada bien alta’. De mi parte ningún reproche porque sería desconocer lo que pienso que es el fútbol y el intento de mejorar se hace cuando se continúa en algo”.