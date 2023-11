Suárez dijo ser "privilegiado" por estar en la selección y que se lo ganó con "esfuerzo"; también pidió "disfrutar el gran momento" de Núñez

Además, Suárez valoró como “emocionante” el “recibimiento de la gente”, y dijo que no se lo esperaba.

La noche del martes no solo marcó un nuevo triunfo de Uruguay (3-0 sobre Bolivia), sino también un esperado regreso a la cancha con la casaca celeste: el de Luis Suárez.

En el comienzo del segundo tiempo, los suplentes uruguayos salieron a calentar y el estadio le hizo saber a Bielsa cuál era su deseo: "Olé, olé, olé / Lucho, Lucho", fue el cántico elegido. El entrenador argentino respondió y un aplauso ensordecedor bajó desde las cuatro tribunas hacia el campo de juego para darle la bienvenida al atacante, quien no jugaba con la selección desde el Mundial de Catar 2022.

“Estoy contento y feliz, más que nada por el momento que está viviendo la selección. Hay una generación que está marcando mucho la cancha, y eso te deja feliz como hincha uruguayo y como jugador. Y también estoy disfrutando de aportar desde donde me toque”, afirmó el futbolista luego del partido.

Además, Suárez valoró como “emocionante” el “recibimiento de la gente”, y dijo que no se lo esperaba.

En tanto, sobre el haber sido convocado por Marcelo Bielsa para la fecha ante Argentina y Bolivia, Suárez apuntó: “Es un lindo reconocimiento al esfuerzo, a que me lo gané con el trabajo dentro de la cancha por el rendimiento que estoy teniendo en el club”. “En marzo declaré que no sabía qué iba a hacer porque uno se va haciendo mayor, grande, pero a medida que fueron pasando las meses, en un nivel tan alto como el del fútbol brasileño, me sentía capacitado, que podía aportar desde donde me tocara, sabiendo que hay jugadores por delante que están a altísimo nivel, y uno tiene que aplaudirlos y disfrutarlo”, agregó.

Así las cosas, consideró ser un “privilegiado” por el rol que tiene actualmente dentro de la selección. “Soy un privilegiado de estar donde estoy en la selección de mi país. Creo que soy el primer jugador uruguayo que juega cinco Eliminatorias. No es duro (verlo de afuera), es disfrutable todo este momento”, dijo.

Y sobre la renovación en la selección, y el lugar que se ha ganado Darwin Núñez como 9, Suárez echó por tierra los rumores de un presunto vínculo con asperezas. “Tengo el rol que tengo hoy en día por la edad que tengo. Tengo a uno de los mejores nueves del mundo, tengo que aceptarlo, tengo que intentar ayudarlo, porque yo tuve la edad de él y hay que aplaudirlo, disfrutar del gran momento que está viviendo Darwin”, dijo, y concluyó: “Que mis hijos me vean seguir jugando en la selección me hace sentir muy orgulloso”.