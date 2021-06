Uruguay y Paraguay empataron 0-0 con polémica por gol anulado a la celeste

Uruguay y Paraguay no pudieron sacarse ventaja y empataron sin goles este jueves en Montevideo, dejando todo igual en el camino de la clasificatoria sudamericana al Mundial Catar-2022.En un partido cerrado y muy peleado, la selección uruguaya no pudo con la barrera guaraní, que siempre ganó por arriba y marcó con mucha disciplina para impedir el avance celeste.Ambas selecciones […]

Uruguay y Paraguay no pudieron sacarse ventaja y empataron sin goles este jueves en Montevideo, dejando todo igual en el camino de la clasificatoria sudamericana al Mundial Catar-2022.

En un partido cerrado y muy peleado, la selección uruguaya no pudo con la barrera guaraní, que siempre ganó por arriba y marcó con mucha disciplina para impedir el avance celeste.

Ambas selecciones sumaron un punto y acumulan 7 unidades para ubicarse en el cuarto y quinto lugares de la tabla, pero Paraguay antecede por una mínima diferencia en el saldo de goles.

El martes próximo, en la octava jornada, Uruguay visitará a Venezuela y Paraguay recibirá a Brasil.

- Gol anulado -

El encuentro comenzó de ida y vuelta, con llegadas desprolijas pero inquietantes de ambos combinados, que desde el inicio pudieron exhibir sus fortalezas en el juego aéreo.

Las primeras jugadas de peligro para ambos combinados se originaron en tiros libres. Paraguay estuvo cerca de la apertura a los 4 minutos, luego de que un jugador albirrojo recibiera el centro muy cómodo en el área.

Cinco minutos después se lo perdió Uruguay cuando Luis Suárez, solo frente arco, pudo cabecear otro tiro libre pero el balón se fue por arriba del horizontal.

La gran polémica del partido llegó a los 23 minutos. El delantero celeste Jonathan Rodríguez marcó un gol que fue anulado a instancias del línea primero, y tras chequeo del videoarbitraje después, por posición adelantada de Matías Viña, quien sí estaba en fuera de lugar pero no participó de la jugada de gol.

"Si seguimos así, vamos a tener que poner un VAR del VAR porque no puede ser", dijo el entrenador de la Celeste, Oscar Tabárez, tras el encuentro. "Cuando un jugador está adelantado, no le llega la pelota o no se dirige a él no puede ser sancionado un fuera de juego".

"Se distinguían bien las camisetas. El jugador adelantado era Viña, y la posición de (Matías) Vecino, que fue el que recibió el rebote o el que continuó la jugada, era totalmente regular", insistió.

Poco después, el choque quedó detenido algunos minutos mientras el árbitro colombiano Wilmar Roldán volvía a revisar una jugada en el VAR.

El juez, que le había sacado tarjeta amarilla al mediocampista charrúa Matías Vecino por una pierna arriba que fue al balón pero quedó demasiado cerca del rostro de un rival, se acercó a la pantalla para analizar si ameritaba incrementar la amonestación y expulsarlo de la cancha. Pero finalmente desistió.

Consciente de sus cualidades, la Albirroja dirigida por el argentino Eduardo Berizzo se mostró criteriosa y administró el partido, pero no llegó a ser agresiva.

Del otro lado, enfrentado a la muralla guaraní, la Celeste no encontró la manera de vulnerar esa barrera, no funcionó en la mitad de la cancha y tuvo dificultades a la hora de defender.

La primera parte se extinguió sin mayores incidencias y con una posesión repartida que no alcanzó.

- Barrera guaraní -

Los locales salieron al campo en la segunda parte con una mayor actitud ofensiva, consiguiendo el protagonismo del choque al posicionarse más arriba, pero aún sin profundidad ni jugadas claras.

A los 63, tras una excelente asistencia de Giovanni González, Suárez sacó un disparo cruzado que se fue apenas por encima del arco defendido por Antony Silva.

A los 71, una buena conexión en el área entre Suárez y el debutante celeste Facundo Torres hizo temblar a la defensa guaraní, que no obstante consiguió cerrar la jugada y sacar la pelota de la zona de peligro.

"Demostró la pasta para venir a la selección (...) Expuso el potencial", dijo el 'Maestro' sobe Facu Torres, delantero de 21 años de Peñarol.

Poco después, Paraguay se acercó con sendas llegadas de Ángel Romero y Miguel Almirón, que hicieron trabajar al guardameta Fernando Muslera.

No obstante, era la selección charrúa la que dominaba por completo el encuentro, con un asedio constante del arco rival y manteniendo casi ahogado al conjunto paraguayo.

No alcanzó para quebrar la sólida defensa visitante y Uruguay debió conformarse con el empate aunque, en particular en la segunda parte, pudo demostrar una cara más agresiva.