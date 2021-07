Una nueva página en la historia olímpica del remo uruguayo, la disciplina que más medallas dio a Uruguay

Cetraro y Klüver quedaron sextos en la final de doble par ligero de remo en Tokio 2020

Los remeros Bruno Cetraro y Felipe Klüver quedaron en el sexto lugar de la final del doble par ligero del remo en Tokio 2020 y cerraron este miércoles por la noche una formidable participación en los Juegos Olímpicos. Los deportistas uruguayos no obtuvieron una medalla pero se traen a Uruguay un diploma olímpico.

Esta disciplina es la que más preseas le ha dado a Uruguay, siendo 10 en total las que tiene Uruguay. En Los Ángeles 1932 Guillermo Douglas obtuvo medalla de bronce en la categoría single scull (individual), en una prueba de 2.000 metros que lideraron representantes de Australia y Estados Unidos.

La mejor clasificación uruguaya en remo fue en Londres 1948, cuando Eduardo Risso se colocó segundo en single scull, atrás del representante australiano. Además, Juan Antonio Rodríguez y Williams Jones consiguieron el bronce en doble scull (duplas) por detrás de la pareja británica y la danesa.

Cuatro años después, en Helsinki, Uruguay consiguió su última medalla en remo. Otra vez Juan Rodríguez, esta vez acompañado de Miguel Seijas, salieron terceros.

Rodríguez nació en 1928 en Dolores, Soriano, pero de niño se mudó con su familia a Paysandú. Allí realizó su carrera, defendiendo al Paysandú Rowing Club.

En palabras consignadas por el portal FutbolUy en ocasión de su fallecimiento (2019), Rodríguez recordaba que la pareja debió correr cuatro regatas en Helsinki. En la primera ronda quedaron segundos en su serie, lo que les permitió avanzar a semifinales. Sin embargo, en las semis perdieron porque se les “enganchó una boya en el remo”.

En las semifinales, cuando la situación parecía difícil al competir contra dos potencias (Australia y Estados Unidos) triunfaron y accedieron a la última regata.

La final, el 23 de julio, corrieron contra Unión Soviética, Checoslovaquia, Francia y Argentina. "Los checos, argentinos y rusos arrancaron adelante. A falta de 300 metros pasamos a los franceses y a los checos para terminar terceros". El oro fue para argentina y la plata para los soviéticos.

Este miércoles, en diálogo con Ovación, Seijas contó que luego de la competencia estaba “decepcionado” por salir tercero, pero que Rodríguez, que ya contaba con un bronce olímpico, le explicó que "para Uruguay era un ganador".

"Hoy con 91 años estoy viendo con mi hijo los Juegos Olímpicos y me acuerdo de cada cosa. Conseguir la medalla para Uruguay me hizo grande para la vida, para la familia, para todo. Me ayudó a crecer", declaró.