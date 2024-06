"Vuelvo a sufrir el racismo": tras nuevo partido ante Aguada, Granger dijo que recibió "insultos racistas" y habló del episodio ante Vidal

“Acá nadie hace nada. Se mira otro para otro lado", afirmó el basquetbolista.

El basquetbolista aurinegro Jayson Granger afirmó que durante el partido de este viernes a la noche ante Aguada -que recibió a Peñarol en su casa- sufrió “racismo” y el “odio gratuito de una cancha llena”.

Aguada derrotó por 88 a 74 a Peñarol en el marco de la cuarta final de la Liga Uruguaya de Básquetbol, que se disputó este viernes a la noche -en un encuentro que tuvo incidentes previos entre las hinchadas que derivaron en la intervención policial-. A este partido se llega luego de que en el encuentro anterior se diese un episodio que terminó en la Fiscalía: cruces entre los jugadores, especialmente entre dos de los referentes de los equipos, Granger por Peñarol y Santiago Vidal por Aguada. Tras algunos empujones que fueron dispersados por los compañeros, Granger le hizo gestos amenazantes a Vidal mientras se dirigía al vestuario. Primero hizo repetidamente un ademán de dispararle con una pistola. Luego se llevó sus dedos al cuello en gesto de degollar.

El fiscal de Flagrancia Fernando Romano tomó el caso de oficio y citó a declarar a los jugadores, pero el tema finalmente se archivó: Vidal no presentó denuncia y Granger pidió disculpas públicas. Sin embargo, tras el partido de este viernes, Granger se expresó en una carta sobre lo sucedido ese día y también en las últimas horas.

“He guardado silencio sobre lo que pasó el día de mi incidente con el compañero Vidal, pero después de lo que pasó ayer, una vez más vuelvo a sufrir el racismo y el odio gratuito de una cancha llena en un espectáculo deportivo, y me veo obligado a hablar”, comienza.

“‘Negro cagón’ a voz en grito de todo un estadio, más otros insultos racistas de todo tipo son los que anoche sufrí de nuevo, en Uruguay, al intentar salir a jugar al basquetbol. Esto al parecer acá se tolera y se ha llegado a naturalizar de tal punto que no se le da la mínima importancia, cuando en casi cualquier otra parte del mundo se tomarían medidas al respecto”, apunta.

“Acá nadie hace nada. Se mira otro para otro lado. Está claro que mis gestos del otro día no fueron los adecuados y por eso pedí perdón dos veces, pero vienen por algo: por el cúmulo de racismo y odio al que me he visto sometido en ciertas canchas como la de ayer, de forma reiterada e injusta”, dice el basquetbolista.

En ese sentido, Granger afirmó que ese racismo viene de la boca del propio jugador rival, quien, según señaló el deportista, le dijo cosas como “sos mío, mono” o “negro cagón”: “Lo he transmitido a la terna arbitral, pero únicamente recibo sonrisas irónicas y comentarios como ‘no lo oí’ o ‘no pasa nada, seguí jugando’. También lo transmití al juez y a la Federación, pero al parecer no lo consideraron de importancia, comparado con mis acciones y mis gestos. Y al final, resulté yo, y solo yo, irónicamente, el culpable de toda esta situación de la que en el fondo soy víctima”.

Con esto, Granger afirma que se siente “profundamente triste y desprotegido de ver a niños espectadores junto a sus padres” en su propio país “llamando a alguien ‘negro esclavo’”: “Me siento triste también por cómo he llegado a actuar, ya que no me reconozco y me siento más triste aún de no poder llevar a mis hijos a un espectáculo deportivo familiar y tranquilo, donde ver a su padre jugar como siempre han hecho”.

“En 18 años de profesional, jamás me expulsaron de un partido ni tuve problema con ningún rival hasta llegar a mi propio país y eso me duele. Pero algo pasa y no se puede mirar para otro lado. Es preocupante y vergonzoso. Ni árbitros, ni Federación, ni políticos, ni prensa, ni jueces… algo se está haciendo mal en este país y tiene que cambiar”, concluye el basquetbolista.