AEBU advierte por conflicto de "magnitud" luego que bancos privados le informaran que no renovarán convenios colectivos

El sindicato afirmó que la mayoría de los acuerdos seguirán vigentes y dijo que aún con los beneficios que critican, los bancos tienen ganancias millonarias.

Los bancos privados informó a la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU) que no renovarán los convenios colectivos por entender que son rígidos y llenos de inequidades.

Son acuerdos de otra época y que hay que actualizarlos para cuidar el empleo, aseguraron desde la Asociación de Bancos Privados. "Los convenios que hoy tenemos tienen condiciones acordadas hace décadas, en los años 60, cuando había más de 60 bancos y 10.0000 empleados. Tenemos siete bancos privados y casi un cuarto de los trabajadores que había entonces", explicó a Telemundo Bárbara Mainzer, de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay.

¿Y por qué cayó tanto el empleo? "Por dos cosas, una, el cambio tecnológico, que tú podés hacer más cosas con menos personas. Pero el otro ingrediente fundamental es que los convenios están tan desactualizados y son tan rígidos que lo único que han hecho es destruir el empleo", respondió.

Mainzer dijo que no es sorpresa para el sindicato porque el tema ya había sido planteado. Citó, como ejemplo, algunos beneficios que no correrían más. "AEBU tiene una guardería a la cual el año pasado los bancos privados aportaron US$ 1.000.000", enfatizó.

"A esa guardería van solo 16 hijos de nuestros trabajadores; por cada hijo de trabajador que va es un aporte de US$ 60.000 por año por niño", detalló.

También, habló de inequidades en beneficios y compensaciones. "Un incentivo que nosotros entendemos que es inadecuado es que la compensación está muy atada a la antigüedad. Cada año que pasa, no importa si trabajás bien, mal, vas, no vas, ganás cada año más", apuntó.

"Entonces tú tenés la situación de dos personas en el mismo puesto de trabajo, haciendo la misma tarea, que una gana cuatro veces menos solamente porque entró después. Capaz que trabaja mejor, y esas inequidades ya no tienen razones de ser", consideró.

Mainzer señaló que el diálogo está abierto con el sindicato. "Los bancos no van a hacer nada contrario a la ley ni contrario a su gente. Nosotros ahora nos vamos a sentar en una mesa de diálogo a tratar de buscar soluciones", sostuvo.

"No rehuiríamos a desarrollar un conflicto"

AEBU aseguró que si la Asociación de Bancos no cumple los convenios salariales habrá un conflicto de proporciones en el sector. El sindicato afirmó que la mayoría de los acuerdos seguirán vigentes y dijo que aún con los beneficios que critican, los bancos tienen ganancias millonarias.

Para el gremio, seis de los siete convenios de los bancos privados están alcanzados por la ultraactividad. "Afortunadamente o por merito de legisladores y el país todo nuestra legislación tiene cobertura para los casos de convenios colectivos que vencen y que mientras se está negociando un nuevo convenio colectivo, el vencido o el denunciado mantiene sus efectos", enfatizó a Telemundo Juan Fernández, representante de la banca privada en AEBU.

AEBU señaló que irá al diálogo convocado la semana que viene, pero advirtió que quiere una negociación y no imposiciones. "El mejor conflicto no es el que se gana sino el que se evita por acuerdo de partes", opinó Fernández.

"Pero de darse el extremo que manifiesta la Asociación de Bancos Privados, que con convenios vigentes o con convenios bajo el alcance de la ultraactividad serían incumplidos, claramente recorreríamos los ámbitos del Ministerio de Trabajo y no rehuiríamos a desarrollar un conflicto que por la importancia de lo que se está transgrediendo e incumpliendo creo que tendría una magnitud que no recuerdo en los últimos tiempos", advirtió.

Sobre los beneficios que criticaron los bancos de la guardería, licencias y pago de antigüedad el sindicato respondió. "Con esos elementos y otros tantos que está cuestionando los bancos privados no dejan de ganar. Como ejemplo, en el ejercicio 2023 -en el último cerrado- los bancos privados, todos extranjeros, acumularon US$ 673.000.000 de utilidad", enfatizó.

La semana que viene los bancos y el sindicato se sentarán a negociar.