Arbeleche proyectó que Uruguay crecerá 3,5% en 2024 y que se crearán 14.000 empleos: "Continúa el dinamismo del mercado laboral"

El gobierno proyecta una inflación de 4,9% para el año.

La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, presentó este miércoles el balance económico del país en 2023 y las perspectivas para el año que comenzó.

En primer lugar, detalló que "se espera un crecimiento del producto de 3,5%" para este año, una cifra "muy similar" a la que se había plasmado en la Rendición de Cuentas de 2023.

"Continúa el dinamismo en el mercado laboral. La consolidación de empleo que hemos mostrado continua. Habrá 14.000 personas más ocupadas en 2024", comentó en segundo término.

Luego, detalló que la inflación se estima en 4,9% para el año. "Es un dato sumamente positivo", valoró.

El déficit fiscal, finalmente, será de 3%.

“En estos cuatro años se cumplió con dinamizar la economía y la actividad económica está 3,6% por encima del nivel de pre pandemia. Se cumplió con generar empleo y hoy tenemos 76.000 personas ocupadas más con respecto a la pre pandemia. Fue una política estudiada y diseñada: aumentar el empleo para luego el salario real y se cumplió el compromiso de recuperación del salario real y hoy estamos casi 2% por encima de la pre pandemia", expresó.

También dedicó unas breves palabras a uno de los que será tema durante la campaña: el posible plebiscito sobre seguridad social que se opone a la reforma instalada por el gobierno. "No me quiero poner a pensar... no habría sostenibilidad de las finanzas públicas si no hubiera reforma de la seguridad social".

"No es contradictorio gastar más de forma focalizada y eficiente, atendiendo las necesidades de las personas y bajar impuesto con tener las cuentas ordenadas. Se hizo todo esto con las cuentas ordenadas", enfatizó la secretaria de Estado.

Para cerrar, pidió a los espectadores que se queden "con un número: la mejora en el resultado estructural (fiscal)". "Es el que realmente mide lo que está haciendo el gobierno. Pasamos de 4,5% del PBI (de déficit) en 2019 al 2,7% en 2023", cerró.