Al igual que Uruguay, Brasil resolvió eliminar el test por Covid-19 para el ingreso de turistas

Quienes deseen entrar a Brasil, deberán presentar el certificado de vacunación. Uruguay tomó la misma determinación este viernes, que se comenzará a aplicar el próximo lunes.

Brasil alivió el sábado las restricciones sanitarias para viajeros internacionales por la pandemia de coronavirus, al eliminar los requisitos de presentar una prueba negativa de covid-19 para pasajeros vacunados y de llenar un extenso cuestionario de salud.

Los viajeros ahora solo deberán presentar un comprobante de vacunación al llegar al país, según las nuevas regulaciones difundidas la noche del viernes en la gaceta oficial, luego de una recomendación de la Anvisa, la agencia federal reguladora del sector de la salud la semana pasada.

En el caso de brasileños o extranjeros con residencia en Brasil no será necesaria la presentación de comprobante de vacunación.

Por su parte, los viajeros no vacunados deberán presentar una prueba de covid-19 negativa con fecha no mayor a un día previo a su partida. Pero bajo estas nuevas normas ya no deberán cumplir cuarentena obligatoria de 14 días.

Además, el gobierno brasileño eliminó el cuestionario de salud pandémica de Anvisa para viajeros, exigido desde diciembre de 2020.

Brasil ha estado entre los países más afectados del mundo por la pandemia, la cual se cobró a la fecha más de 660.000 vidas, una cifra apenas superada por Estados Unidos.

Pero la cantidad de contagios y muertes ha disminuido drásticamente a medida que el país sudamericano aumentó la vacunación, con casi 75% de sus 212 millones de habitantes ahora completamente inoculados.

El promedio diario de muertes por covid-19 en Brasil se redujo a unos 200, desde los más de 3.000 en el pico de la crisis sanitaria hace un año.

En tanto, Uruguay tomó la misma determinación este viernes cuando el gobierno resolvió que a partir del próximo lunes no se precisará más test de antígeno de Covid-19 para ingresar al país. Sí se pedirá el régimen de vacunación completo y la contratación de un seguro médico.

En caso de no estar vacunado contra el coronavirus, se deberá presentar un test negativo de PCR, según establece el decreto al que tuvo acceso Telemundo emitido por el Ministro de Salud Pública (MSP) y firmado por el presidente Luis Lacalle Pou.

Con información de AFP