Argentina: Massa dijo que no es "ningún salvador" y adelantó que anunciará medidas económicas el miércoles

Massa asumirá el martes al frente de una cartera que unificó a los ministerios de Economía, Producción y Agricultura.

El futuro "superministro" de Economía de Argentina, Sergio Massa, adelantó este viernes que la próxima semana anunciará nuevas medidas económicas con el fin de contener la crisis que vive el país, con una inflación por encima del 60% interanual, una pobreza del 37% y el dólar paralelo cerca de los 300 pesos.

"No soy ningún salvador. La política no necesita salvadores, sino servidores. Y no lo soy porque los problemas económicos de Argentina no se resuelven con una persona. Se resuelven con trabajo en equipo", escribió en un hilo de Twitter el líder del Frente Renovador -tercera fuerza dentro del gobernante Frente de Todos-.

Massa estará al frente de una cartera que unificó a los ministerios de Economía, Producción y Agricultura, suplantando a Silvina Batakis, que solo estuvo al frente durante 24 días.

En declaraciones a la prensa luego de reunirse con el presidente Alberto Fernández en la residencia presidencial de Olivos, Massa contó que la asunción será el martes y que las medidas llegarán al día siguiente.

El lunes planea definir su equipo de colaboradores en la secretaría de Estado y el martes irá a la Cámara de Diputados, cuerpo del que es presidente, para presentar su renuncia.

"Los argentinos y argentinas nos demandan soluciones a sus problemas. Orden, coordinación y planificación son los pilares para poder conseguir ese objetivo. Soy consciente de las dificultades y de los desafíos, como bien señala el Presidente, del presente y el futuro del país", escribió en Twitter, y agradeció la confianza al mandatario.

Además, aseguró que trabajará "con alma y vida" y con disposición a "hablar con todos los sectores políticos, económicos y sociales de la Argentina para contribuir al orden, la certidumbre y el crecimiento".