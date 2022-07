Bolsonaro aseguró que Uruguay vive una "explosión" de homicidios en "gran parte" por la regulación de la marihuana

"La droga eleva la violencia. Tenemos el caso de Uruguay", lanzó el presidente brasileño.

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, aseguró este jueves que Uruguay sufre una "explosión" de homicidios a raíz, principalmente, de la regulación de la marihuana.

Durante una transmisión en vivo a través de sus redes oficiales -en la que habló de numerosos temas de actualidad- Bolsonaro dedicó unos minutos a criticar a los impulsores de la legalización de la droga en el país norteño.

"La droga eleva la violencia. Tenemos el caso de Uruguay, que hace poco años reglamentó, legalizó la marihuana y estamos viendo ahora, como reflejo, la explosión en el número de homicidios en función, en gran parte, de la marihuana", aseguró, sin brindar datos que lo respalden.

Bolsonaro aseguró que "casi toda" la gente de izquierda "está a favor de la liberalización de las drogas". "El mensaje que damos es que la liberalización de las drogas no lleva a ninguna parte. Va a retroalimentar un sistema que lleva a más violencia, va a llevar a otros males. La tendencia es que ese país caiga en desgracia", lanzó.

El mandatario brasileño apoyó su argumentación en un ejemplo sobre "dos personas que conducen": "Uno fuma marihuana y el otro no. ¿La velocidad de reacción ante un estímulo es diferente de una persona a otra o no? Por ejemplo: ambos van en la misma dirección, al lado. Una luz se enciende inmediatamente para ambas personas. ¿Cuál pisará los frenos antes: la persona que no fuma marihuana o la que fuma marihuana? ¿Hay alguna diferencia? La hay. ¿Esta diferencia puede costarle la vida a los que van en ese auto o no?".

La ley Nº 19.172 del año 2013 otorgó al Estado la potestad para producir, adquirir, almacenar, comercializar y distribuir la marihuana y sus derivados en Uruguay. En 2017 se puso a la venta la droga en las farmacias. El secretario general de la Junta de Drogas, Daniel Radío, aseguró días atrás que "no es cierto" que la ley haya incrementado el consumo de marihuana en Uruguay. "El aumento comenzó mucho antes de la aprobación de ley, y no tuvo ningún salto desde que entró en vigencia", señaló.

La regulación de la marihuana volvió a la agenda política y pública en las últimas semanas a raíz de la propuesta del diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone de derogar la ley por completo.