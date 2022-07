Diputado de Cabildo Abierto planteará a la coalición derogar toda la ley de marihuana; "no me voy a meter", dijo Lacalle

"Claramente la ley no ha funcionado: se vende muy poco y no alcanza para cubrir los gastos del Ircca", criticó Álvaro Perrone.

El diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone adelantó este lunes que le planteará a sus colegas de la coalición de gobierno incluir en la Rendición de Cuentas un artículo para derogar la totalidad de la ley Nº 19.172, referida a la regulación del Estado de la producción, adquisición, almacenamiento, comercialización y distribución de marihuana y sus derivados.

En diálogo con La Diaria y luego en rueda de prensa durante el acto por el aniversario de la Jura de la Constitución, Perrone recordó que la derogación de esta ley impulsada en la administración de José Mujica (2010-2015) "estaba en el programa de gobierno de Cabildo Abierto desde un principio".

"Hemos venido conversando en el oficialismo de establecer nuevas regulaciones. Por ejemplo, no puede ser que la marihuana no pague IVA, todos los productos de la canasta básica lo pagan", introdujo Perrone a los periodistas, en una crítica que han realizado varios legisladores del partido. Sin embargo, Perrone apuntó a más: "Nos encontramos con la sorpresa de que hay legisladores del oficialismo dispuestos a su derogación total".

Por esto, adelantó que en la tarde de este lunes en la reunión de los diputados de los partidos de coalición en que se analizarán "temas pendientes" de la Rendición de Cuentas propondrá el asunto.

Consultado si la única alternativa a plantear en el seno de la coalición era la derogación de la totalidad de la ley, Perrone lo matizó: "Veremos hasta dónde podemos llegar. Claramente la ley no ha funcionado: se vende muy poco y no alcanza para cubrir los gastos del Ircca (Instituto de Regulación y Control del Cannabis)".

El diputado contó que el secretario general de la Junta Nacional de Drogas, el dirigente del Partido Independiente Daniel Radio, dijo ante el Parlamento durante una comparecencia que cada club cannábico "le costaba US$ 1.000 al Estado" por año. "Hay 250 clubes. Un cuarto de millón de dólares en el control de clubes que no pagan impuestos, no sabemos qué pasa atrás, ni cuánto es la membresía, ni cuántos socios tiene".

Lacalle no se involucra

El presidente Luis Lacalle Pou, por su parte, descartó en rueda de prensa durante el acto patrio impulsar por su parte cambios en la normativa actual referida al cannabis: "Proponer cambios en lo personal, ahora no".

"Sé que hay legisladores que están en eso. Está en la pelota del Poder legislativo, se podrán imaginar que no me voy a meter ahí. El Ejecutivo no lo mandó en la Rendición de Cuentas, por algo es", añadió.

No se planteó dentro del PN

"No es un tema para la Rendición de Cuentas", dijo el diputado del Partido Nacional Álvaro Viviano. "Es tema resuelto desde la administración pasada, de volver a plantearse requiere un debate muy amplio, son temas complejos", manifestó el legislador en rueda de prensa.

A su vez, indicó que antes que plantear una situación de esas hay que evaluar a fondo el impacto que tuvo la ley. "No es un tema para ahora, es para más adelante. No es un planteo que se haya generado aún en el seno de la coalición", aseguró.

Viviano dijo además que el tema no se planteó dentro del Partido Nacional y tampoco en la Rendición de Cuentas.

Consultado por su postura sostuvo que no está de acuerdo, pero reconoció que hay que evaluarla "a fondo" y ver "si colabora o no con el control del mercado y el avance del consumo", agregó. De todas formas, el diputado consideró que no está en sus planes un planteo de esa naturaleza.