Causa de “los cuadernos” en Argentina suma la filtración de un audio: exsecretario de Comercio de Kirchner pide que “los compañeros no canten”

La filtración de un audio sacudió nuevamente a Argentina. Esta vez, se trata de una conversación telefónica que mantuvieron el exsecretario de Comercio Guillermo Moreno y la esposa de Julio De Vido, Alessandra Minnicelli, en agosto de 2018.

La llamada sucedió cuando la causa que investiga los cuadernos de las coimas recién se había dado a conocer públicamente; en ese entonces, tanto empresarios como exfuncionarios del Kirchnerismo se arrepintieron ante la Justicia.

Moreno, según el audio que difundió TN, se mostró indignado con quienes salieron a hablar del tema.

Guillermo Moreno: -¿Qué haces muchacha?

Alessandra Minnicelli: – Bien ¿Cómo andas?

G:- Bien, ahí terminamos un acto en la primera, es compañero este. Ahí hablamos de Julio, de todos los compañeros, hablamos de todo che. Este…mucha pasión, muchas ganas.

A: -Bueno.

G: – Y yo ahí mandé un mensaje, no sé que hiciste vos allá en Ensenada, no sé que mensaje mandaste vos, políticamente.

A: – Te voy a mandar ahora lo que hice, yo estuve en una comisión que Julio me mandó a venir.

G:- Sí, pero el mensaje ¿cuál era? ¿El mismo que hablamos?

A: -Lo mando, te lo mando ahora. Hablé de Julio y después lo que hice es decir que hay que estar movilizado y alerta. Así que…empezar a definir que rol tiene la oposición claramente, porque no hay oposición todavía y que… y que bueno hay que salir a defender a la expresidenta también viste…Hay que salir a defender a Cristina y a bancarla porque sino estamos en el horno, el peor escenario es que el lunes la metan presa.

G: -¿El lunes qué?

A:- Que el lunes la metan presa, sería el peor escenario.

G:- ¿Por qué? ¿Por qué sería el peor escenario?A mi

A:- Y porque sí, porque me parece que no corresponde.

G:- Y, pero no corresponde a nadie que metan preso, pero no sería el peor me parece ¿no? No eso es un…está bien, el problema es que no haber este..un lugar donde..al contrario para ella es una cocarda, al contrario, es al revés. Porque ¿sabés qué pasa? Claaaro, estamos ordenando las cosas en función de las personas y no en función de la política. Con ese criterio Julio no va a salir más de la cárcel. Se tiene que ordenar desde la política eh Lila, eh Lali, no desde las personas. Yo ya lo tengo a Julio ¿cuánto? 10 meses preso, si seguimos ordenando la política desde las personas nos seguimos equivocando y los compañeros están cantando, están cantando, porque no le damos política.

A: -No no no.. No sólo eso sino tampoco son claros los mensajes.

G: – Y bueno, entonces ¿por qué repetimos las estupideces?​

A: – Pará, vos haces algo acá, otro hace algo allá, eh.. eh…¿Cómo se llama?

G:- No, pero el mensaje tiene que ser, noo, el mensaje…

A:- Si no hablamos de un proceso de unidad, estamos en el horno.

G:- El mensaje tiene que ser único.

A:- Si si, pero no hay un mensaje único, nadie tiene un mensaje único en este momento, ni único ni claro, ni siquiera hay valoración hacia todo lo que se hizo. Te lo digo sinceramente, salvo un empoderamiento berreta de los derechos humanos. Para el resto de las cosas, no hay valoración.

G:- Bueno ¿sabés qué pasa? Si no nos plantamos en un lugar y seguimos repitiendo esas estupideces de que si uno va preso se la tiene que aguantar y si otro va preso es un quilombo…Bueno, entonces estamos en un lío grande. Porque si vos me dijeras ‘la consigna es defender a Julio, los que están adentro y todo’.

A:- No, no lo que escribió Julio en su carta.

G:- Pero de la unidad no hay duda, venimos hablando hace dos años y medio de la unidad. Y la que dividió… y la que dividió la elección fue Cristina, en la provincia de Buenos Aires.

A:- No sabés la cantidad de gente que había hoy que estaba esperando un mensaje, un discurso.

G:-Y no debe haber habido nada querida..Yo ni sé porque yo estuve en mi acto.

A:-Ese es el problema Guillermo, había 30 mil personas ¿Por qué no podemos dar todos un mensaje más allá de las apreciaciones personales? ¿Por qué no podemos estar todos en un acto con 30 mil personas sumando más?

G: -Porque no vamos a estar todos…Pero no va a estar mientras convoque Nuevo Encuentro y esas estupideces no va a estar. No va a estar mientras no digamos… No va estar. Porque Pichetto no va a ir ahí, porque Barrionuevo no va a ir ahí, porque hay un montón de tipos que no van a ir ahí y hay un montón de jóvenes…

A:- Pedimos la interna para alinearnos atrás de nadie.

G:- Y esto es lo que estamos diciendo. Hay un montón..Yo te diría que hoy más del peronismo no está ahí, más de la mitad del peronismo.

A:- No, todos estos que estaban hoy acá no tienen una conducción clara.

G:- Y bueno. Pero eso es lo que estuve hablando con Julio el lunes pasado, por eso lo dije.

A:- No leyeron la carta de Julio.

G:- Y bueno ¿vos leíste la carta de Julio?

A:- Eh.. No no, se leyeron en todas las comisiones y se leyeron al final y la verdad es que tuvo muchísima repercusión lo que dijo él, muchísima.

G:- Bueno, mandámela así la circulamos. Y, ¿qué estrategia le estás dando a los que están presos? ¿Qué mensaje le dieron? Yo el mensaje que dí fue “no hablen”, no pero yo lo dije con precisión “no hablen”.

A:- ¿Qué es no hablen?

G:- ¡Que no canten! Que terminen de hablar que lo único que le están haciendo es hablar bolud**** porque ahora van a empezar los nuestros, ya empezó el pelot** de Abal Medina y van a seguir todos los demás.

A:- ​No, acá se pidió libertad. Abal Medina es un cag**, Abal Medina es un ca***, Guillermo ¿escuchaste la estupidez que dijo? ¿Escuchaste la estupidez que dijo? Yo estoy pidiendo para el lunes sin falta que me den copia de los testimonios de estos imbéciles, de todos estos imbéciles.

G:- Bueno, está bien ¿Hubo un mensaje a los compañeros que están en naca? ¿Qué aguanten que no hablen?

A:- No, solo libertad nada más, nada más porque menos de la mitad no estaba enterado de lo que pasó entre ayer y hoy, menos de la mitad.

G:- Bueno ¿vos en función de lo que hablamos la última vez, vos como los ves? ¿Los ves firmes a los que están adentro nuestro?

A:- Sí, los nuestros sí, sin ninguna duda. Los que si indudablemente están todos cag**** son todos estos que están diciendo bolud****. Yo a Wagner se lo voy a cargar, a Wagner se lo voy a cargar. Porque el tipo tiró el nombre que estaban buscando y lo tiró porque estuvieron extorsionando a todos por su libertad, el tipo es un hijo de p***, es una basura. Yo ahora voy a juntar todos los discursos donde Wagner levantaba a Julio, a Cristina y a Néstor. Lo voy a hacer bosta a este idiota.